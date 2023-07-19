Ястремская пригласила в обстрелянную Одессу защищающих россиян лидеров WTA и ITF

Дайана Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

В ночь на 19 июля Одесская область потерпела один из самых массовых ударов по своей территории. Не обошла эту атаку местная теннисистка и волонтер Даяна Ястремская.

Украинка обратилась в теннисные организации WTA и ITF, которые защищают участие россиян на международных турнирах.

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Ястремская в истории Инстаграмма прокомментировала ночные обстрелы родной Одессы. Также украинка пригласила в гости WTA и ITF, чтобы они поняли, кто такие россияне.

"WTA и ITF, просто проверьте мои сторис, или посмотрите несколько видео, или может посетите Украину? Тогда вы измените ваше мнение о россиянах", — написала Даяна.

По словам Ястремской, несправедливо, когда россияне и белорусы спят по ночам во время турниров, а украинцы вынуждены всю ночь смотреть новости.

"Кто-то хорошо спит сейчас, вы знаете, о ком я, а кто-то пытается выжить. Или все украинские игроки на протяжении турниров не спят, потому что следят за новостями. Это справедливо?", — отметила теннисистка.

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