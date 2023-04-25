Ібрагімович може більше не зіграти за Мілан — він близький до завершення кар'єри

Златан Ібрагімович на тренуванні. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Шведський форвард італійського "Мілана" Златан Ібрагімович може більше не вийти на поле у сезоні 2022/2023. Ветеран отримав нову травму.

На тренуванні "россонері" шведський футболіст пошкодив м'яз правої ноги, повідомляє Pazzi di Fanta.

Читайте також:

Досвідчений нападник "Мілана" Златан Ібрагімович виявився ще на один крок ближче до завершення кар'єри. На одному з недавніх тренувань команди форвард відчув біль у нозі й був змушений достроково піти у роздягальню.

Травма Ібрагімовича

Ібрагімович має проблеми з м'язами ніг. Це може завадити йому вийти на поле цього сезону. Не виключено, що швед не зможе зіграти за "Мілан". Найближчим часом форвард пройде медичний огляд, після якого стане відомою його подальша доля.

Златан Ібрагімович виступає за "Мілан" із 2020 року. Його контракт із клубом діє до літа 2023 року. У сезоні 2022/2023 швед страждає від великої кількості травм.

Златан Ібрагімович зазнав погшкодження. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Швед зіграв лише чотири матчі у чемпіонаті Італії та забив один гол. "Россонері" не продовжуватимуть контракт із футболістом, який нещодавно допоміг клубу завоювати Скудетто.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика показала апетитні форми на пляжі у Дубаї. Катерина вдягла досить відвертий білий купальник.

У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.

У португальця Кріштіану Роналду почалися нові проблеми у Саудівській Аравії. Це дорого обійдеться Аль-Насру.

У Бразилії з'явився футбольний клуб "Маріуполь". Одна з місцевих команд змінила назву.

Захисник збірної України Ілля Забарний виявився не потрібним англійському "Борнмуту". Проте футболіст має шанс проявити себе в АПЛ.