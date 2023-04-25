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Ібрагімович може більше не зіграти за "Мілан": у чому причина

25 квітня 2023 08:58
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Ібрагімович може більше не зіграти за Мілан — він близький до завершення кар'єри
Златан Ібрагімович на тренуванні. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Шведський форвард італійського "Мілана" Златан Ібрагімович може більше не вийти на поле у сезоні 2022/2023. Ветеран отримав нову травму.

На тренуванні "россонері" шведський футболіст пошкодив м'яз правої ноги, повідомляє Pazzi di Fanta.

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Досвідчений нападник "Мілана" Златан Ібрагімович виявився ще на один крок ближче до завершення кар'єри. На одному з недавніх тренувань команди форвард відчув біль у нозі й був змушений достроково піти у роздягальню.

Травма Ібрагімовича

Ібрагімович має проблеми з м'язами ніг. Це може завадити йому вийти на поле цього сезону. Не виключено, що швед не зможе зіграти за "Мілан". Найближчим часом форвард пройде медичний огляд, після якого стане відомою його подальша доля.

Златан Ібрагімович виступає за "Мілан" із 2020 року. Його контракт із клубом діє до літа 2023 року. У сезоні 2022/2023 швед страждає від великої кількості травм.

Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович зазнав погшкодження. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Швед зіграв лише чотири матчі у чемпіонаті Італії та забив один гол. "Россонері" не продовжуватимуть контракт із футболістом, який нещодавно допоміг клубу завоювати Скудетто.

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