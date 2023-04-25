Ибрагимович может больше не сыграть за Милан — он близок к завершению карьеры

Златан Ибрагимович на тренировке. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович может больше не выйти на поле в сезоне 2022/2023. Ветеран получил новую травму.

На тренировке "россонери" шведский футболист повредил мышцу правой ноги, сообщает Pazzi di Fanta.

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Опытный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оказался еще на один шаг ближе к завершению карьеры. На одной из недавних тренировок команды форвард почувствовал боль в ноге и был вынужден досрочно уйти в раздевалку.

Проблемы Ибрагимовича

У Ибрагимовича проблемы с мышцами ног. Это может помешать ему выйти на поле в нынешнем сезоне. Не исключено, что швед больше не сможет сыграть за "Милан". В ближайшее время форвард пройдет медицинский осмотр, после которого станет известна его дальнейшая судьба.

Златан Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В сезоне 2022/2023 швед страдает от большого количества травм.

Златан Ибрагимович получил травму. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Швед сыграл только четыре матча в чемпионате Италии и забил один гол. "Россонери" не будут продлевать контракт с футболистом, который недавно помог клубу завоевать Скудетто.

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