Є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум, — Миколенко

Віталій Миколенко. Фото: скріншот

Збірна України з футболу зібралася у Гданську, де буде готуватися до матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Італії. Серед гравців, які прибули на збір, лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко.

Після тренування захисник розповів пресслужбі УАФ про підготовку команди, жарти та свою результативність.

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20 листопада збірна України на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені зіграє проти Італії. Цей матч визначить команду, яка з другого місця вийде на чемпіонат Європи-2024.

Миколенко забиває, бо показує свій максимум

За словами Миколенка, всі гравці приїхали у збірну в хорошому настрої й готуються до важливого матчу.

"Всі приїхали у хорошому настрої в збірну. Для нас дуже важливо бути на позитивних емоціях. Хоча, з будь-яким результатом ти приїжджаєш з хорошими емоціями в збірну. Тому без різниці як ми грали в клубі", — сказав Миколенко.

Віталій розповів, що збірна через відсутність гравців "Динамо" ще не проводила теоретичну підготовку саме під Італію.

"Ще не всі доїхали, була теорія, представили нових гравців — Максима Таловєрова та Сікана, який давно не викликався, а завтра ще Дубінчак приїде. Нам розказали план зі збору і це все", — зазначив захисник.

Також Миколенко прокоментував свою результативність в клубі — 2 голи в останніх 2 матчах.

"Я не знаю як це сталося. Я кожен матч стараюсь показати свій максимум і, як бачите, виходить забивати, є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум", — додав Миколенко.

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