Є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум, — Миколенко
Збірна України з футболу зібралася у Гданську, де буде готуватися до матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Італії. Серед гравців, які прибули на збір, лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко.
Після тренування захисник розповів пресслужбі УАФ про підготовку команди, жарти та свою результативність.
20 листопада збірна України на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені зіграє проти Італії. Цей матч визначить команду, яка з другого місця вийде на чемпіонат Європи-2024.
Миколенко забиває, бо показує свій максимум
За словами Миколенка, всі гравці приїхали у збірну в хорошому настрої й готуються до важливого матчу.
"Всі приїхали у хорошому настрої в збірну. Для нас дуже важливо бути на позитивних емоціях. Хоча, з будь-яким результатом ти приїжджаєш з хорошими емоціями в збірну. Тому без різниці як ми грали в клубі", — сказав Миколенко.
Віталій розповів, що збірна через відсутність гравців "Динамо" ще не проводила теоретичну підготовку саме під Італію.
"Ще не всі доїхали, була теорія, представили нових гравців — Максима Таловєрова та Сікана, який давно не викликався, а завтра ще Дубінчак приїде. Нам розказали план зі збору і це все", — зазначив захисник.
Також Миколенко прокоментував свою результативність в клубі — 2 голи в останніх 2 матчах.
"Я не знаю як це сталося. Я кожен матч стараюсь показати свій максимум і, як бачите, виходить забивати, є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум", — додав Миколенко.
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