Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум, — Миколенко arrow

Є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум, — Миколенко

14 листопада 2023 08:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум, — Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу зібралася у Гданську, де буде готуватися до матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Італії. Серед гравців, які прибули на збір, лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко.

Після тренування захисник розповів пресслужбі УАФ про підготовку команди, жарти та свою результативність.

Читайте також:

20 листопада збірна України на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені зіграє проти Італії. Цей матч визначить команду, яка з другого місця вийде на чемпіонат Європи-2024.

Миколенко забиває, бо показує свій максимум

За словами Миколенка, всі гравці приїхали у збірну в хорошому настрої й готуються до важливого матчу.

"Всі приїхали у хорошому настрої в збірну. Для нас дуже важливо бути на позитивних емоціях. Хоча, з будь-яким результатом ти приїжджаєш з хорошими емоціями в збірну. Тому без різниці як ми грали в клубі", — сказав Миколенко.

Віталій розповів, що збірна через відсутність гравців "Динамо" ще не проводила теоретичну підготовку саме під Італію.

"Ще не всі доїхали, була теорія, представили нових гравців — Максима Таловєрова та Сікана, який давно не викликався, а завтра ще Дубінчак приїде. Нам розказали план зі збору і це все", — зазначив захисник.

Також Миколенко прокоментував свою результативність в клубі — 2 голи в останніх 2 матчах.

"Я не знаю як це сталося. Я кожен матч стараюсь показати свій максимум і, як бачите, виходить забивати, є моменти, з яких стараюсь витиснути максимум", — додав Миколенко.

Нагадаємо, Шапаренко знову травмувався — коли гравець повернеться на поле. 

Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови. 

Кривенцов влаштував бійку перед звільненням із "Зорі". 

Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі "Динамо".

Гвардіола оцінив гру Мудрика після невдачі з "Челсі".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі