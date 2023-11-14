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Збірна України зібралася в Польші та провела перше тренування — відео

14 листопада 2023 07:25
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України зібралася в Польші та провела перше тренування — відео
Тренування збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У польському Гданську почалася підготовка національної збірної України. Команду чекає важливий матч кваліфікації на чемпіонат Європи.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

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20 листопада збірна України на "Бай Арені" у німецькому Леверкузені зіграє проти Італії. Цей матч визначить команду, яка з другого місця вийде на чемпіонат Європи-2024.

Україна зібралася не в повному складі

У Гданську збірна України зібралася не в повному складі, оскільки були відсутні гравці київського "Динамо", яких чекала важка дорога з Кривого Рогу через Київ та Варшаву. Їх у таборі національної команди очікують 14 листопада.

Вчасно на збір прибули всі викликані легіонери, серед яких автори голів в останніх турах чемпіонатів Англії та Іспанії: Віталій Миколенко, Олександр Зінченко та Артем Довбик.

Також серед легіонерів прибув дебютант збірної Максим Таловєров. Лідер молодіжної команди Руслана Ротаня вперше опинився в дорослій збірній. Він замінив в команді Сергія Кривцова, який не отримав виклик на гру з Італією.

Головний тренер Сергій Ребров провів для дев'ятьох гравців перше тренування, яке відбулося на старому стадіоні "Лехії". В ньому брали участь футболісти, які не грали в неділю. Вони провели пробіжку, розминку, грали в "квадрат" й потім повернулися в готель, де займалися у фітнес-залі, де їх чекали інші збірники.

Нагадаємо, Шапаренко знову травмувався — коли гравець повернеться на поле. 

Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови. 

Кривенцов влаштував бійку перед звільненням із "Зорі". 

Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі "Динамо".

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