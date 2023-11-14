Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины собралась в Польше и провела первую тренировку — видео arrow

Сборная Украины собралась в Польше и провела первую тренировку — видео

14 ноября 2023 07:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины собралась в Польше и провела первую тренировку — видео
Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Гданьске началась подготовка национальной сборной Украины. Команде предстоит провести важный матч квалификации на чемпионат Европы.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Читайте также:

20 ноября сборная Украины на "Бай Арене" в немецком Леверкузене сыграет против Италии. Этот матч определит команду, которая со второго места выйдет на чемпионат Европы-2024.

Украина собралась не в полном составе

В Гданьске сборная Украины собралась не в полном составе, поскольку отсутствовали игроки киевского "Динамо", которых ждала тяжелая дорога из Кривого Рога через Киев и Варшаву. Их в лагере национальной команды ждут 14 ноября.

Вовремя на сбор прибыли все вызванные легионеры, среди которых авторы голов в последних турах чемпионатов Англии и Испании: Виталий Миколенко, Александр Зинченко и Артем Довбик.

Также среди легионеров прибыл дебютант сборной Максим Таловеров. Лидер молодежной команды Руслана Ротаня впервые оказался во взрослой сборной. Он заменил в команде Сергея Кривцова, не получившего вызов на игру с Италией.

Главный тренер Сергей Ребров провел для девяти игроков первую тренировку, которая состоялась на старом стадионе "Лехии". В нем принимали участие футболисты, не игравшие в воскресенье. Они провели пробежку, разминку, играли в "квадрат" и затем вернулись в гостиницу, где занимались в фитнес-зале, где их ждали другие сборники.

Напомним, Шапаренко снова травмировался, когда игрок вернется на поле.

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

Кривенцов устроил драку перед увольнением из "Зари".

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский сменил в игре "Динамо".

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме