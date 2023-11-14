Сборная Украины собралась в Польше и провела первую тренировку — видео

Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

В польском Гданьске началась подготовка национальной сборной Украины. Команде предстоит провести важный матч квалификации на чемпионат Европы.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

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Украина собралась не в полном составе

В Гданьске сборная Украины собралась не в полном составе, поскольку отсутствовали игроки киевского "Динамо", которых ждала тяжелая дорога из Кривого Рога через Киев и Варшаву. Их в лагере национальной команды ждут 14 ноября.

Вовремя на сбор прибыли все вызванные легионеры, среди которых авторы голов в последних турах чемпионатов Англии и Испании: Виталий Миколенко, Александр Зинченко и Артем Довбик.

Также среди легионеров прибыл дебютант сборной Максим Таловеров. Лидер молодежной команды Руслана Ротаня впервые оказался во взрослой сборной. Он заменил в команде Сергея Кривцова, не получившего вызов на игру с Италией.

Главный тренер Сергей Ребров провел для девяти игроков первую тренировку, которая состоялась на старом стадионе "Лехии". В нем принимали участие футболисты, не игравшие в воскресенье. Они провели пробежку, разминку, играли в "квадрат" и затем вернулись в гостиницу, где занимались в фитнес-зале, где их ждали другие сборники.

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