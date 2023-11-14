Есть моменты, из которых стараюсь выжать максимум, — Миколенко

Виталий Миколенко. Фото: скриншот

Сборная Украины по футболу собралась в Гданьске, где будет готовиться к матчу квалификации к чемпионату Европы-2024 против Италии. Среди прибывших на сбор игроков левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко.

После тренировки защитник рассказал пресс-службе УАФ о подготовке команды, шутках и своей результативности.

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Миколенко забивает, показывая свой максимум

По словам Миколенко, все игроки приехали в сборную в хорошем настроении и готовятся к важному матчу.

"Все приехали в хорошем настроении в сборную. Для нас очень важно быть на положительных эмоциях. Хотя с любым результатом ты приезжаешь с хорошими эмоциями в сборную. Поэтому без разницы, как мы играли в клубе", — сказал Миколенко.

Виталий рассказал, что сборная из-за отсутствия игроков "Динамо" еще не проводила теоретическую подготовку именно под Италию.

"Еще не все доехали, была теория, представили новых игроков — Максима Таловерова и давно не вызывавшегося Сикана, а завтра еще Дубинчак приедет. Нам рассказали план по сбору — и это все", — отметил защитник.

Также Миколенко прокомментировал свою результативность в клубе — 2 гола в последних 2 матчах.

"Я не знаю, как это произошло. Я каждый матч стараюсь показать свой максимум и, как видите, выходит забивать, есть моменты, из которых стараюсь выжать максимум", — добавил Миколенко.

Напомним, Шапаренко снова травмировался, когда игрок вернется на поле.

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

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