Євро-2024 чи Олімпіада — Ламін Ямал розповів, де зіграє влітку
Півзахисник збірної Іспанії та "Барселони" Ламін Ямал поділився думкою про вибір між участю в Олімпійських іграх та на чемпіонаті Європи з футболу. Форвард визнав, що навряд чи поїде на обидві першості.
Вихованець "Барселони" обрав турнір, на якому хоче зіграти, повідомляє Mundo Deportivo.
Молодий футболісти Ламін Ямал став одним із відкриттів сезону 2023/2024. Форварду лише 16 років, а без нього вже складно уявити склад каталонської "Барселони". І у збірній Іспанії Ламін все частіше виходить на поле в основному складі.
Олімпіада та Євро-2024
Цього літа "червона фурія" у різних складах візьме участь і в Олімпійських іграх у Парижі, і в континентальній першості з футболу в Німеччині. Ямал претендує на поїздку на обидві першості. Теоретично це можливо, але Ламін розуміє, який ризик для здоров'я створить такий графік виступів.
Футболіст зізнався, що йому не вистачить сил, щоб виступити на обох турнірах. Навіть молодий і здоровий організм втомиться, а це означає ризик отримати тяжку травму. Ламін Ямал навів приклад Педрі Родрігеса, який нещодавно зробив таку помилку.
"Будь-який футболіст мріє зіграти в національній збірній своєї країни. Тож моїм пріоритетом є поїздка на Євро-2024", — зізнався Ямал.
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