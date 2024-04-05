Євро-2024 чи Олімпіада — Ламін Ямал розповів, де зіграє влітку

Ламін Ямал у збірній Іспанії. Фото: Reuters/Juan Medina

Півзахисник збірної Іспанії та "Барселони" Ламін Ямал поділився думкою про вибір між участю в Олімпійських іграх та на чемпіонаті Європи з футболу. Форвард визнав, що навряд чи поїде на обидві першості.

Вихованець "Барселони" обрав турнір, на якому хоче зіграти, повідомляє Mundo Deportivo.

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Молодий футболісти Ламін Ямал став одним із відкриттів сезону 2023/2024. Форварду лише 16 років, а без нього вже складно уявити склад каталонської "Барселони". І у збірній Іспанії Ламін все частіше виходить на поле в основному складі.

Олімпіада та Євро-2024

Цього літа "червона фурія" у різних складах візьме участь і в Олімпійських іграх у Парижі, і в континентальній першості з футболу в Німеччині. Ямал претендує на поїздку на обидві першості. Теоретично це можливо, але Ламін розуміє, який ризик для здоров'я створить такий графік виступів.

Ламін Ямал у матчі за "Барселону". Фото: Reuters/Bruna Casas

Футболіст зізнався, що йому не вистачить сил, щоб виступити на обох турнірах. Навіть молодий і здоровий організм втомиться, а це означає ризик отримати тяжку травму. Ламін Ямал навів приклад Педрі Родрігеса, який нещодавно зробив таку помилку.

"Будь-який футболіст мріє зіграти в національній збірній своєї країни. Тож моїм пріоритетом є поїздка на Євро-2024", — зізнався Ямал.

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