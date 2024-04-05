Евро-2024 или Олимпиада — Ламин Ямал рассказал, где сыграет летом
Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямал поделился мнением о выборе между участием в Олимпийских играх и на чемпионате Европы по футболу. Форвард признал, что вряд ли поедет на оба первенства.
Воспитанник "Барселоны" выбрал турнир, на котором хочет сыграть, сообщает Mundo Deportivo.
Молодой футболисты Ламин Ямал стал одним из открытий сезона 2023/2024. Форварду всего 16 лет, а без него уже сложно представить состав каталонской "Барселоны". И в сборной Испании Ламин все чаще выходит на поле в основном составе.
Олимпиада и Евро-2024
Этим летом "красная фурия" в разных составах примет участие и в Олимпийских играх в Париже, и в континентальном первенстве по футболу в Германии. Ямал претендует на поездку на оба первенства. Теоретически это возможно, но Ламин понимает, какой риск здоровью создаст такой график выступлений.
Футболист признался, что у него не хватит сил, чтобы выступить на обоих турнирах. Даже молодой и здоровый организм устанет, а это означает риск получить тяжелую травму. Ламин Ямал привел в пример Педри Родригеса, который недавно сделал такую ошибку.
"Любой футболист мечтает сыграть в национальной сборной своей страны. Так что моим приоритетом является поездка на Евро-2024", — признался Ямал.
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