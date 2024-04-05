Евро-2024 или Олимпиада — Ламин Ямал рассказал, где сыграет летом

Ламин Ямал в сборной Испании. Фото: Reuters/Juan Medina

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямал поделился мнением о выборе между участием в Олимпийских играх и на чемпионате Европы по футболу. Форвард признал, что вряд ли поедет на оба первенства.

Воспитанник "Барселоны" выбрал турнир, на котором хочет сыграть, сообщает Mundo Deportivo.

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Молодой футболисты Ламин Ямал стал одним из открытий сезона 2023/2024. Форварду всего 16 лет, а без него уже сложно представить состав каталонской "Барселоны". И в сборной Испании Ламин все чаще выходит на поле в основном составе.

Олимпиада и Евро-2024

Этим летом "красная фурия" в разных составах примет участие и в Олимпийских играх в Париже, и в континентальном первенстве по футболу в Германии. Ямал претендует на поездку на оба первенства. Теоретически это возможно, но Ламин понимает, какой риск здоровью создаст такой график выступлений.

Ламин Ямал в матче за "Барселону". Фото: Reuters/Bruna Casas

Футболист признался, что у него не хватит сил, чтобы выступить на обоих турнирах. Даже молодой и здоровый организм устанет, а это означает риск получить тяжелую травму. Ламин Ямал привел в пример Педри Родригеса, который недавно сделал такую ошибку.

"Любой футболист мечтает сыграть в национальной сборной своей страны. Так что моим приоритетом является поездка на Евро-2024", — признался Ямал.

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