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Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія: чому турнір не пройде у Туреччині

4 жовтня 2023 16:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія: чому турнір не пройде у Туреччині
Збірні Англії, Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії та Вельсу. Фото: офіційна афіша
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіонат Європи з футболу скоріше за все пройде на Туманному Альбіоні, адже Велика Британія та Ірландія залишаються єдиними претендентами на проведення після зняття кандидатури конкурентів. Як виявилось, незадовго до оголошення Туреччина вирішила відкликати свою заявку. 

Про це повідомляє Sky Sports, передає портал Новини.LIVE.

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В УЄФА вже підтвердили, що турецька сторона зняла свою кандидатуру та додали, що турки можуть без перешкод подати спільну з Італією заявку на проведення Євро-2032. Про це за інформацією ЗМІ повідомили також у Федерації футболу Туреччини.

Таким чином, спільна заявка Великої Британії та Ірландії залишилася єдиною, що претендує на проведення наступного європейського змагання. Переможця гонки за право провести чемпіонат Європи 2028 року УЄФА назве у вівторок, 10 жовтня.

Які міста приймуть Євро-2028

Представники Туманного Альбіону збираються проводити матчі в Лондоні (Вемблі та арена Тоттенгема), Манчестері (Етіхад), Ліверпулі (новий стадіон Евертона), Ньюкаслі (Сент-Джеймс Парк), Бірмінгемі (Вілла Парк), Кардіффі (Мілленіум), Дубліні (Авіва Стедіум) та Белфасті (Кейсмент Парк).

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