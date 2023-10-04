Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия почему турнир не пройдет в Турции arrow

Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия почему турнир не пройдет в Турции

4 октября 2023 16:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия почему турнир не пройдет в Турции
Сборные Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Фото: официальная афиша
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Чемпионат Европы по футболу, скорее всего, пройдет на Туманном Альбионе, ведь Великобритания и Ирландия остаются единственными претендентами на проведение после снятия кандидатуры конкурентов. Как оказалось, незадолго до объявления Турция решила отозвать свою заявку.

Об этом сообщает Sky Sports, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В УЕФА уже подтвердили, что турецкая сторона сняла свою кандидатуру и добавила, что турки могут беспрепятственно подать совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032. Об этом, по информации СМИ, сообщили также в Федерации футбола Турции.

Таким образом, совместная заявка Великобритании и Ирландии осталась единственной, претендующей на проведение следующего европейского соревнования. Победитель гонки за право провести чемпионат Европы 2028 года УЕФА назовет во вторник, 10 октября.

Какие города примут Евро-2028

Представители Туманного Альбиона собираются проводить матчи в Лондоне (Уэмбли и арена Тоттенгема), Манчестере (Этихад), Ливерпуле (новый стадион Эвертона), Ньюкасле (Сент-Джеймс Парк), Бирмингеме (Вилла Парк), Кардиффе (Миллениум), Дублине и Белфасте (Кейсмент Парк).

Напомним, Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно.

"Шахтер" отпустит легионера в другой украинский клуб.

Шовковский высмеял Илона Маска из-за оскорбления Зеленского. 

Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины.

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз