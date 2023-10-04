Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия почему турнир не пройдет в Турции

Сборные Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Фото: официальная афиша

Чемпионат Европы по футболу, скорее всего, пройдет на Туманном Альбионе, ведь Великобритания и Ирландия остаются единственными претендентами на проведение после снятия кандидатуры конкурентов. Как оказалось, незадолго до объявления Турция решила отозвать свою заявку.

Об этом сообщает Sky Sports, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В УЕФА уже подтвердили, что турецкая сторона сняла свою кандидатуру и добавила, что турки могут беспрепятственно подать совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032. Об этом, по информации СМИ, сообщили также в Федерации футбола Турции.

•UEFA choose England, Wales, Scotland, Northern Ireland & Ireland to host Euro 2028• pic.twitter.com/OZ1xuW7RIP — SimpsonsEFL (@EflSimpsons) October 4, 2023

Таким образом, совместная заявка Великобритании и Ирландии осталась единственной, претендующей на проведение следующего европейского соревнования. Победитель гонки за право провести чемпионат Европы 2028 года УЕФА назовет во вторник, 10 октября.

Какие города примут Евро-2028

Представители Туманного Альбиона собираются проводить матчи в Лондоне (Уэмбли и арена Тоттенгема), Манчестере (Этихад), Ливерпуле (новый стадион Эвертона), Ньюкасле (Сент-Джеймс Парк), Бирмингеме (Вилла Парк), Кардиффе (Миллениум), Дублине и Белфасте (Кейсмент Парк).

Напомним, Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно.

"Шахтер" отпустит легионера в другой украинский клуб.

Шовковский высмеял Илона Маска из-за оскорбления Зеленского.

Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины.

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.