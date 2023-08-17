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Європейський клуб офіційно орендував гравця збірної України

17 серпня 2023 14:20
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Агабекян Карен
редактор
Європейський клуб офіційно орендував гравця збірної України
Збірна України U-21 із Таловєровим на чемпіонаті Європи-2023. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Один із лідерів збірної України U-21 на минулому молодіжному чемпіонаті Європи-2023 Максим Таловєров нарешті знайшов собі клуб. Футболіст продовжуватиме виступати в оренді в Австрії.

ЛАСК оголосив про продовження оренди українського таланту із празької "Славії".

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Таловєров після підписання контракту. Фото: ЛАСК

Таловєров у чемпіонаті, за яким активно стежать із Бундесліги

За інформацією від ЛАСКа, йдеться про річну оренду 23-річного футболіста з опцією викупу. При цьому не повідомляється скільки заплатять "Славії", якщо австрійці вирішать викупити його контракт.

"ЛАСК - великий європейський клуб. Я вже дуже добре знаю команду, ми разом вийшли в єврокубки. Тепер я хотів би далі розвиватися тут і зробити свій внесок, щоб ми могли святкувати подальші успіхи", - сказав Таловєров.

У ЛАСКу українець грав в оренді минулого сезону і провів за клуб 13 матчів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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