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Европейский клуб официально арендовал игрока сборной Украины

17 августа 2023 14:20
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Агабекян Карен
редактор
Европейский клуб официально арендовал игрока сборной Украины
Сборная Украины U-21 с Таловеровым на чемпионате Европы-2023. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Один из лидеров сборной Украины U-21 на прошедшем молодежном чемпионате Европы-2023 Максим Таловеров наконец нашел себе клуб. Футболист продолжит выступать в аренде в Австрии.

ЛАСК объявил о продлении аренды украинского таланта из пражской "Славии".

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Таловеров после подписания контракта. Фото: ЛАСК

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По информации от ЛАСКа, речь идет об годичной аренде 23-летнего футболиста с опцией выкупа. При этом не сообщается, сколько заплатят "Славии", если австрийцы решат выкупить его контракт.

"ЛАСК — большой европейский клуб. Я уже очень хорошо знаю команду, мы вместе вышли в еврокубки. Теперь я хотел бы дальше развиваться здесь и внести свой вклад, чтобы мы могли праздновать дальнейшие успехи", — сказал Таловеров.

В ЛАСКе украинец играл в аренде в прошлом сезоне и провел за клуб 13 матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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