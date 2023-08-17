Европейский клуб официально арендовал игрока сборной Украины
Один из лидеров сборной Украины U-21 на прошедшем молодежном чемпионате Европы-2023 Максим Таловеров наконец нашел себе клуб. Футболист продолжит выступать в аренде в Австрии.
ЛАСК объявил о продлении аренды украинского таланта из пражской "Славии".
Отметим, после удачного чемпионата Европы Максимом интересовались немецкие "Вердер" и "Айнтрахт".
Таловеров в чемпионате, за которым активно следят из Бундеслиги
По информации от ЛАСКа, речь идет об годичной аренде 23-летнего футболиста с опцией выкупа. При этом не сообщается, сколько заплатят "Славии", если австрийцы решат выкупить его контракт.
"ЛАСК — большой европейский клуб. Я уже очень хорошо знаю команду, мы вместе вышли в еврокубки. Теперь я хотел бы дальше развиваться здесь и внести свой вклад, чтобы мы могли праздновать дальнейшие успехи", — сказал Таловеров.
В ЛАСКе украинец играл в аренде в прошлом сезоне и провел за клуб 13 матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Напомним, Мирча Луческу может получить звездного игрока, за которого заплатят большие деньги.
"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь.
Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.
Полузащитник Руслан Малиновский в ближайшие дни станет игроком бывшей команды Андрея Шевченко.
Собрал вещи и бежал из Украины: клуб УПЛ после обстрела остался без легионера.