Смерть Ирины Глибко: украинская гандболистка скончалась в Румынии

Ірина Глібко. Фото: instagram.com/scmrmvl/

Перестало битися серце української гандболістки Ірини Глібко. Гравчиня збірної України останнім часом боролася з хворобою.

Про смерть 34-річної українки повідомив її румунський клуб "Римніку Вилча".

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Наразі відомо, що Глібко боролася с онкологічним захворюванням.

"З глибоким сумом повідомляємо про відхід з життя видатної спортсменки Ірини Глібко. Справжній лідер на майданчику та особлива людина поза ним, Ірина була прикладом відданості, пристрасті та професіоналізму для всіх, хто мав честь із нею спілкуватися або працювати. Завдяки своїй особистості та відданості, вона залишила незабутній слід у пам’яті всіх, хто мав привілей її знати чи працювати поруч із нею.

Спортивний клуб "Римніку Вилча" висловлює глибоку вдячність за всі моменти, коли Ірина була з нами, за кожен забитий гол і кожну усмішку на обличчях червоно-синіх уболівальників. Її втрата залишає величезну порожнечу в наших серцях, а також у гандбольній спільноті.

Наші думки і молитви спрямовані до її родини та всіх близьких їй людей у ці важкі часи.

Ірино, ти завжди залишишся в наших серцях", — йдеться в заяві клубу.

Гравчиня національної збірної в України визнавалася гандболісткою року в сезоні 2009/2010 років.

Не одноразово уродженка Одеси ставала чемпіонкою Румунії та мала хороші бомбардирські показники в єврокубках.

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