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У складі Азову на війні загинув український спортсмен

7 грудня 2023 17:02
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Агабекян Карен
редактор
У складі Азову на війні загинув український спортсмен
Олександр Перепелиця. Фото: Комітет молоді та спорту ВРУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоні бойових дій на сході України загинув український гандболіст Олександр Перепелиця. Він воював у складі бригади Нацгвардії "Азов".

Про загибель повідомив Комітет молоді й спорту Верховної Ради України.

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Перепелиця служив командиром мінометного взводу роти спеціального призначення.

Загинув герой під час викаонання бойового завдання біля Кремінної, Луганської області.

"Побратими кажуть, що попри молодий вік, Олександр до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість та мужність", — йдеться в повідомленні Комітету ВРУ

Зазначимо, що загиблий був відомим гандболістом на рівні свого району. Грав Перепелиця у захисті.

"Олександр з дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом зі своєю командою представляв Роздільнянщину на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника. Якщо у грі йому доводилось боронити ворота, то після повномасштабного вторгнення — рідну Україну", — додали в Комітеті.

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