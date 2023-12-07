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В составе Азова на войне погиб украинский спортсмен

7 декабря 2023 17:02
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Агабекян Карен
редактор
В составе Азова на войне погиб украинский спортсмен
Александр Перепелица. Фото: Комитет молодежи и спорта ВРУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий на востоке Украины погиб украинский гандболист Александр Перепелица. Он сражался в составе бригады Нацгвардии "Азов".

О гибели сообщил Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины.

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Перепелица служил командиром минометного взвода роты специального назначения.

Погиб герой во время выполнения боевой задачи возле Кременной, Луганской области.

"Побратимы говорят, что, несмотря на молодой возраст, Александр до последнего оставался верен присяге, проявлял стойкость и мужество", — говорится в сообщении Комитета ВРУ

Отметим, что погибший был известнім гандболистом на уровне своего Раздольского района. Играл Перепелица в защите.

"Александр с детства увлекался спортом, а именно гандболом. Вместе со своей командой представлял Раздельнянщину на соревнованиях разного уровня, играл на позиции защитника. Если в игре ему приходилось защищать ворота, то после полномасштабного вторжения — родную Украину", — добавили в Комитете.

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