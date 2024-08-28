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Европейский клуб сообщил о смерти гандболистки сборной Украины

28 августа 2024 18:30
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Смерть Ирины Глубко: украинская гандболистка скончалась в Румынии
Ирина Глибко. Фото: instagram.com/scmrmvl/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Перестало биться сердце украинской гандболистки Ирины Глибко. Игрок сборной Украины в последнее время боролся с болезнью.

О смерти 34-летней украинки сообщил ее румынский клуб "Римнику Вылча".

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Пока известно, что Глибко боролась с онкологическим заболеванием.

"С глубокой грустью сообщаем об уходе из жизни выдающейся спортсменки Ирины Глибко. Настоящий лидер на площадке и особый человек вне ее, Ирина была примером преданности, страсти и профессионализма для всех, кто имел честь с ней общаться или работать. Благодаря своей личности и преданности, она оставила незабываемый след в памяти всех, кто имел привилегию знать или работать рядом с ней.

Спортивный клуб "Римнику Вылча" выражает глубокую признательность за все моменты, когда Ирина была с нами, за каждый забитый гол и каждую улыбку на лицах красно-синих болельщиков. Ее потеря оставляет огромную пустоту в наших сердцах, а также в гандбольном сообществе.

Наши мысли и молитвы направлены к ее семье и всем близким ей людям в эти трудные времена.

Ирина, ты всегда останешься в наших сердцах", — говорится в заявлении клуба.

Игрок национальной сборной в Украине признавалась гандболисткой года в сезоне 2009/2010 годов.

Не раз уроженка Одессы становилась чемпионкой Румынии и имела хорошие бомбардирские показатели в еврокубках.

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смерть гандбол онкология Сборная Украины по гандболу

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