Європейський клуб зацікавився 19-річним українським футболістом Ворскли

Футболіст "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: скріншот

Ще один молодий український футболіст невдовзі може перебратися до Європи. Трансфер може здійснити полтавська "Ворскла".

Футболістом, інтерес до якого виявляють у Європі, став захисник "Ворскли" Ілля Крупський, повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:

Полтавці раніше залишилися без головного тренера Віктора Скрипника та півзахисника Владлена Юрченка, які перебралися до "Металіста 1925".

Футболіст "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: УПЛ

Хто цікавиться захисником "Ворскли"

Як повідомило джерело, 19-річним правим захисником цікавиться празька "Спарта". Можливо, що клуби спробують завершити операцію у січні.

Також відомо, що вихованець вінницького футболу та запорізького "Металурга" входить до розширеного шорт-листа талановитих гравців для клубів компанії "Ред Булл".

Крупський у лютому 2021 року перейшов до "Ворскли", а у травні того ж року дебютував в основному складі.

Цього сезону Крупський зіграв у чотирнадцяти матчах за полтавців. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Забарний зацікавив клуб, який регулярно завойовує титули.

Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб йдеться.

Тренер "Жирони" Мічел розкрив секрет результативності Довбика.

"Реал" хоче купити лідера "Жирони" під час чемпіонських перегонів.

Шевченко взяв у віцепрезиденти УАФ ексгравця чемпіонату Англії.

Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку в нього.