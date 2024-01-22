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Європейський клуб зацікавився 19-річним українським футболістом Ворскли

22 січня 2024 15:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Європейський клуб зацікавився 19-річним українським футболістом Ворскли
Футболіст "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ще один молодий український футболіст невдовзі може перебратися до Європи. Трансфер може здійснити полтавська "Ворскла".

Футболістом, інтерес до якого виявляють у Європі, став захисник "Ворскли" Ілля Крупський, повідомив портал Sport.ua.

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Ілля Крупський
Футболіст "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: УПЛ

Хто цікавиться захисником "Ворскли"

Як повідомило джерело, 19-річним правим захисником цікавиться празька "Спарта". Можливо, що клуби спробують завершити операцію у січні.

Також відомо, що вихованець вінницького футболу та запорізького "Металурга" входить до розширеного шорт-листа талановитих гравців для клубів компанії "Ред Булл".

Крупський у лютому 2021 року перейшов до "Ворскли", а у травні того ж року дебютував в основному складі.

Цього сезону Крупський зіграв у чотирнадцяти матчах за полтавців. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 400 тисяч євро.

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