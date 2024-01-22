Європейський клуб зацікавився 19-річним українським футболістом Ворскли
Ще один молодий український футболіст невдовзі може перебратися до Європи. Трансфер може здійснити полтавська "Ворскла".
Футболістом, інтерес до якого виявляють у Європі, став захисник "Ворскли" Ілля Крупський, повідомив портал Sport.ua.
Полтавці раніше залишилися без головного тренера Віктора Скрипника та півзахисника Владлена Юрченка, які перебралися до "Металіста 1925".
Хто цікавиться захисником "Ворскли"
Як повідомило джерело, 19-річним правим захисником цікавиться празька "Спарта". Можливо, що клуби спробують завершити операцію у січні.
Також відомо, що вихованець вінницького футболу та запорізького "Металурга" входить до розширеного шорт-листа талановитих гравців для клубів компанії "Ред Булл".
Крупський у лютому 2021 року перейшов до "Ворскли", а у травні того ж року дебютував в основному складі.
Цього сезону Крупський зіграв у чотирнадцяти матчах за полтавців. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 400 тисяч євро.
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