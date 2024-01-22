Европейский клуб заинтересовался 19-летним украинским футболистом Ворсклы

Футболист "Ворсклы" Илья Крупский. Фото: скриншот

Еще один молодой украинский футболист вскоре может перебраться в Европу. Трансфер может осуществить полтавская "Ворскла".

Футболистом, интерес к которому проявляют в Европе, стал защитник "Ворсклы" Илья Крупский, сообщил портал Sport.ua.

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Футболист "Ворсклы" Илья Крупский. Фото: УПЛ

Кто интересуется защитником "Ворсклы"

Как сообщил источник, 19-летним правым защитником интересуется пражская "Спарта". Возможно, что клубы попытаются завершить сделку в январе.

Также известно, что воспитанник винницкого футбола и запорожского "Металлурга" входит в расширенный шорт-лист талантливых игроков для клубов компании "Ред Булл".

Крупский в феврале 2021 года перешел в "Ворсклу", а в мае того же года дебютировал в основном составе.

В текущем сезоне Крупский сыграл в четырнадцати матчах за полтавчан. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

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