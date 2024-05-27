Європейський топклуб хоче забрати двох футболістів Руху

Вінгер "Руху" Ілля Квасниця. Фото: "Рух"

Два футболісти львівського "Руху" та молодіжної збірної України можуть перейти у топовий клуб. Обох хочуть бачити в Португалії.

У складі "Руху" виявляють інтерес до Богдана Слюбика та Іллі Квасниці, повідомило ТаТоТаке.

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За словами джерела, Слюбик та Квасниця зараз перебувають під пильною увагою скаутів португальської "Бенфіки", де вже грає голкіпер Анатолій Трубін.

Про інтерес "Бенфіки" до центрального захисника "Руху" раніше вже просочувалася інформація. Квасницею португальці почали цікавитись пізніше.

Також відомо, що щодо 21-річного вінгера "Бенфіка" поки що не робила жодних пропозицій.

Цього сезону Квасниця відзначився дев'ятьма голами і віддав шість асистів у 32 матчах.

Слюбик цього сезону в 30 матчах забив п'ять м'ячів.

За підсумками сезону Української прем'єр-ліги "Рух" посів шосте місце у турнірній таблиці.

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