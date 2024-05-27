Европейский топ-клуб хочет забрать двух футболистов Руха

Вингер "Руха" Илья Квасница. Фото: "Рух"

Два футболиста львовского "Руха" и молодежной сборной Украины могут перейти у топовый клуб. Обоих хотят видеть в Португалии.

В составе "Руха" проявляют интерес к Богдану Слюбику и Илье Кваснице, сообщило ТаТоТаке.

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Кому интересны Слюбик и Квасница

По словам источника, Слюбик и Квасница сейчас находятся под пристальным вниманием скаутов португальской "Бенфики", где уже играет голкипер Анатолий Трубин.

Об интересе "Бенфики" к центральному защитнику "Руха" ранее уже просачивалась информация. Квасницей португальцы начали интересоваться позже.

Также известно, что касательно 21-летнего вингера "Бенфика" пока не делала никаких предложений.

В текущем сезоне Квасница отличился девятью голами и отдал шесть ассистов в 32 матчах.

Слюбик в текущем сезоне в 30 матчах забил пять мячей.

По итогам сезона Украинской премьер-лиги "Рух" занял шестое место в турнирной таблице.

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