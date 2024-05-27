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Европейский топ-клуб хочет забрать двух футболистов Руха

27 мая 2024 15:44
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Агабекян Карен
редактор
Европейский топ-клуб хочет забрать двух футболистов Руха
Вингер "Руха" Илья Квасница. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Два футболиста львовского "Руха" и молодежной сборной Украины могут перейти у топовый клуб. Обоих хотят видеть в Португалии.

В составе "Руха" проявляют интерес к Богдану Слюбику и Илье Кваснице, сообщило ТаТоТаке.

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Кому интересны Слюбик и Квасница

По словам источника, Слюбик и Квасница сейчас находятся под пристальным вниманием скаутов португальской "Бенфики", где уже играет голкипер Анатолий Трубин.

Об интересе "Бенфики" к центральному защитнику "Руха" ранее уже просачивалась информация. Квасницей португальцы начали интересоваться позже.

Также известно, что касательно 21-летнего вингера "Бенфика" пока не делала никаких предложений.

В текущем сезоне Квасница отличился девятью голами и отдал шесть ассистов в 32 матчах.

Слюбик в текущем сезоне в 30 матчах забил пять мячей.

По итогам сезона Украинской премьер-лиги "Рух" занял шестое место в турнирной таблице.

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

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Пихаленок прокомментировал уход из "Днепра-1" — где будет играть украинец. 

Харри Кейн официально завоевал "Золотую бутсу".

футбол
Бенфика
Рух Львов
Богдан Слюбик
Илья Квасница

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