Европейский топ-клуб хочет забрать двух футболистов Руха
Два футболиста львовского "Руха" и молодежной сборной Украины могут перейти у топовый клуб. Обоих хотят видеть в Португалии.
В составе "Руха" проявляют интерес к Богдану Слюбику и Илье Кваснице, сообщило ТаТоТаке.
Кому интересны Слюбик и Квасница
По словам источника, Слюбик и Квасница сейчас находятся под пристальным вниманием скаутов португальской "Бенфики", где уже играет голкипер Анатолий Трубин.
Об интересе "Бенфики" к центральному защитнику "Руха" ранее уже просачивалась информация. Квасницей португальцы начали интересоваться позже.
Также известно, что касательно 21-летнего вингера "Бенфика" пока не делала никаких предложений.
В текущем сезоне Квасница отличился девятью голами и отдал шесть ассистов в 32 матчах.
Слюбик в текущем сезоне в 30 матчах забил пять мячей.
По итогам сезона Украинской премьер-лиги "Рух" занял шестое место в турнирной таблице.
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