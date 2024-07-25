Німецький футбольний клуб допоможе відновити Охматдит

Футболісти "Боруссії" святкують перемогу. Фото: instagram.com/borussia/

Один із найпопулярніших німецьких футбольних клубів "Борусія" з Менхенгладбаха взяв участь у відновленні дитячої лікарні "Охматдит". Комплекс, де лікувалися маленькі українці з усієї країни, було зруйновано декілька тижнів тому внаслідок ракетної атаки росіян.

Клуб німецької Бундесліги передав на відновлення "Охматдиту" солідну суму, повідомляє офіційний сайт "Боруссії".

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"Боруссія" Менхенгладбах допомагає "Охматдиту". Фото: instagram.com/borussia/

"Боруссія" допоможе українцям

Під час ракетної атаки росіян в Україну 8 липня було зруйновано декілька столичних клінік. У цьому списку опинились і корпуси лікарняного комплексу "Охматдит".

Тисячі киян та гостей столиці кілька днів допомагали розбирати завали на місці влучення ракет. Держава пообіцяла поновити лікарню. Лідери думок з усього світу направили до Києва допомогу.

Фонд "Охматдит — це здорове дитинство" займається забезпеченням медичних товарів для лікарні. Багато українських спортсменів перерахували гроші на відновлення комплексу. Їх приклад наслідували й закордонні атлети, клуби та спортивні організації, серед яких виявилася і "Боруссія" з Менхенгладбаха.

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