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Европейский топ-клуб принял участие в восстановлении больницы Охматдет

25 июля 2024 17:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Немецкий футбольный клуб поможет восстановить Охматдет
Футболисты "Боруссии" празднуют победу. Фото: instagram.com/borussia/
Валерий Ковалевич - Редактор

Один из самых популярных немецких футбольных клубов "Боруссия" из Менхенгладбаха принял участие в восстановлении детской больницы "Охматдет". Комплекс, где лечились маленькие украинцы со всей страны, был разрушен несколько недель назад в результате ракетной атаки россиян. 

Клуб немецкой Бундеслиги передал на восстановление "Охматдета" солидную сумму, сообщает официальный сайт "Боруссии". 

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Пятикратные чемпионы Германии из Менхенгладбаха передали 50 тысяч евро фонду "Охматдет — это здоровое детство". Руководство "Боруссии" впучило чек на эту сумму генеральному консулу Украины в Германии Ирине Шум. 

Боруссия Менхенгладбах
"Боруссия" Менхенгладбах помогает "Охматдету". Фото: instagram.com/borussia/

"Боруссия" поможет украинцам 

Во время ракетной атаки россиян на Украину 8 июля были разрушены несколько столичных клиник. В этом списке оказались и корпусы больничного комплекса "Охматдет". 

Тысячи киевлян и гостей столицы несколько дней помогали разбирать завалы на месте попадания ракет. Государство пообещало восстановить больницу. Лидеры мнений со всего мира направили в Киев помощь. 

Фонд "Охматдет — это здоровое детство" занимается обеспечением медицинских товаров для больницы. Многие украинские спортсмены перечислили деньги на восстановление комплекса. Их примеру последовали и зарубежные атлеты, клубы и спортивные организации, в числе которых оказалась и "Боруссия" из Менхенгладбаха. 

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война спорт футбол Бундеслига Охматдет Боруссия Менхенгладбах

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