Немецкий футбольный клуб поможет восстановить Охматдет

Футболисты "Боруссии" празднуют победу. Фото: instagram.com/borussia/

Один из самых популярных немецких футбольных клубов "Боруссия" из Менхенгладбаха принял участие в восстановлении детской больницы "Охматдет". Комплекс, где лечились маленькие украинцы со всей страны, был разрушен несколько недель назад в результате ракетной атаки россиян.

Клуб немецкой Бундеслиги передал на восстановление "Охматдета" солидную сумму, сообщает официальный сайт "Боруссии".

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"Боруссия" Менхенгладбах помогает "Охматдету". Фото: instagram.com/borussia/

"Боруссия" поможет украинцам

Во время ракетной атаки россиян на Украину 8 июля были разрушены несколько столичных клиник. В этом списке оказались и корпусы больничного комплекса "Охматдет".

Тысячи киевлян и гостей столицы несколько дней помогали разбирать завалы на месте попадания ракет. Государство пообещало восстановить больницу. Лидеры мнений со всего мира направили в Киев помощь.

Фонд "Охматдет — это здоровое детство" занимается обеспечением медицинских товаров для больницы. Многие украинские спортсмены перечислили деньги на восстановление комплекса. Их примеру последовали и зарубежные атлеты, клубы и спортивные организации, в числе которых оказалась и "Боруссия" из Менхенгладбаха.

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