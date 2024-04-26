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Ігнатенко зі збірної України спровокував скандал у чемпіонаті Франції

26 квітня 2024 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ігнатенко зі збірної України спровокував скандал у чемпіонаті Франції
Данило Ігнатенко після матчу "Бордо". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст французького "Бордо" Данило Ігнатенко виявився замішаним у скандалі, який може вплинути на його кар'єру. Півзахисника збірної України звинуватили у расизмі.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції вже розслідує інцидент з українцем, повідомляє L'Equipe.

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У рамках французької Ліги 2 "Бордо" обіграв вдома "Дюнкерк" із рахунком 2:0. Після матчу футболіст команди гостей Альюн Ба звинуватив Данила Ігнатенко у расизмі. Він заявив, що українець кілька разів образливо висловився про походження свого суперника.

Данило Ігнатенко
Данило Ігнатенко під час атаки. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Проблеми Ігнатенка

Півзахисник "Бордо" спростував це звинувачення, проте і "Бордо", і федерація футболу Франції проводять розслідування. Якщо провину Ігнатенка буде доведено, клуб може розірвати з Данилом контракт. При цьому гравця оштрафують.

Ігнатенко та Ба вже записали ролики, в яких засуджують расизм. Вболівальники "Бордо" у соціальних мережах підтримали українця, який виступає за французький клуб із січня 2022 року.

Цього сезону Ігнатенко провів за "Бордо" 32 матчі, в яких забив два голи й зробив одну результативну передачу. Раніше вихованець запорізького "Металурга", який зіграв шість поєдинків за збірну України, не був помічений у скандалах.

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Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця. 

Франція
скандал
спорт
футбол
расизм
Бордо
Данило Ігнатенко

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