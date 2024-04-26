Игнатенко из сборной Украины спровоцировал скандал в чемпионате Франции

Даниил Игнатенко после матча "Бордо". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Футболист французского "Бордо" Даниил Игнатенко оказался замешан в скандале, который может повлиять на его карьеру. Полузащитника сборной Украины обвинили в расизме.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции уже расследует инцидент с украинцем, сообщает L'Equipe.

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В рамках французской Лиги 2 "Бордо" обыграл дома "Дюнкерк" со счетом 2:0. После матча футболист команды гостей Альюн Ба обвинил Даниила Игнатенко в расизме. Он заявил, что украинец несколько раз оскорбительно высказался о происхождении своего соперника.

Даниил Игнатенко во время атаки. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Проблемы Игнатенко

Полузащитник "Бордо" опроверг это обвинение, однако и "Бордо", и Федерация футбола Франции проводят расследование. Если вина Игнатенко будет доказана, клуб может расторгнуть с Даниилом контракт. При этом игрока оштрафуют.

Игнатенко и Ба уже записали ролики, в которых осуждают расизм. Болельщики "Бордо" в социальных сетях поддержали украинца, который выступает за французский клуб с января 2022 года.

В этом сезоне Игнатенко провел за "Бордо" 32 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Ранее воспитанник запорожского "Металлурга", который сыграл шесть поединков за сборную Украины, не был замечен в скандалах.

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