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Індзагі розповів, чому "Інтер" обіграв "Бенфіку" на виїзді

12 квітня 2023 08:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Індзагі розповів, чому Інтер обіграв Бенфіку на виїзді
Індзагі показує, де ворота суперника. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер міланського "Інтера" Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над португальською "Бенфікою" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Нерадзуррі" вдалося забити на виїзді два голи без відповіді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Наставник "Інтера" Сімоне Індзагі задоволений перемогою своєї команди у Лізі чемпіонів над черговим суперником із Португалії. Після "Порту" в 1/8 плей-офф "нерадзуррі" дісталася "Бенфіка", яка вважалася фаворитом цього протистояння.

Бенфіка — Інтер.
Футболісти "Інтеру" святкують гол. Фото: Google

Складові перемоги "Інтера"

Італійській команді вдалося перемогти завдяки голам Барелли та Лукаку, які були забиті у другому таймі. Після матчу наставник "Інтера" нагадав, що в останніх поєдинках його підопічним часто не щастило.

"Статистика не завжди відповідає тому, що відбувається на полі, але в нашому випадку вона точна. "Інтер" мав забивати більше голів у трьох останніх матчах, які нам не вдалося виграти. Але у Португалії у моїх хлопців все вийшло.

"Інтер" продемонстрував чудову гру, яка стала результатом наполегливої роботи. Ми грали наполегливо і точно виконали план на цей матч. Задоволені результатом. Але не забуватимемо, що попереду зустріч у відповідь. "Бенфіка" залишається небезпечним суперником, який може обіграти будь-яку команду. У нас важкий календар, є травми після матчів збірних, але ми з оптимізмом дивимось у майбутнє", — зізнався Сімоне Індзагі.

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