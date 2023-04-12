Индзаги рассказал, почему "Интер" обыграл "Бенфику" на выезде

Индзаги показывает, где находятся ворота соперника. Фото: Google

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над португальской "Бенфикой" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нерадзурри" удалось забить на выезде два безответных гола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Наставник "Интера" Симоне Индзаги доволен победой своей команды в Лиге чемпионов над очередным соперником из Португалии. После "Порту" в 1/8 плей-офф "нерадзурри" досталась "Бенфика", которая считалась фаворитом этого противостояния.

Футболисты "Интера" празднуют гол. Фото: Google

Составляющие победы "Интера"

Итальянской команде удалось победить благодаря голам Бареллы и Лукаку, которые были забиты во втором тайме. После матча наставник "Интера" напомнил, что в последних поединках его подопечным часто не везло.

"Статистика не всегда соответствует тому, что происходит на поле, но в нашем случае она точна. "Интер" должен был забивать больше голов в трех последних матчах, которые нам не удалось выиграть. Но в Португалии у моих ребят все получилось.

"Интер" продемонстрировал отличную игру, которая стала результатом упорной работы. Мы играли настойчиво и в точности выполнили план на этот матч. Довольны результатом. Но не будем забывать, что впереди ответная встреча. "Бенфика" остается опасным соперником, который может обыграть любую команду. У нас тяжелый календарь, есть травмы после матчей сборных, но мы с оптимизмом смотрим в будущее", — признался Симоне Индзаги.

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