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Індзагі ухвалив рішення щодо майбутнього в "Інтері"

13 червня 2023 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Індзагі ухвалив рішення щодо майбутнього в "Інтері"
Сімоне Індзагі спостерігає за грою "Інтера". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Фіналіст Ліги чемпіонів "Інтер" продовжить співпрацю з головним тренером команди Сімоне Індзагі. Керівництво "нерадзуррі" ухвалило рішення довірити наставнику і надалі працювати з командою.

Найближчим часом сторони продовжать контракт, повідомляє Football Italia.

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Власник міланського "Інтера" Стівен Чжан продовжує довіряти головному тренеру команди Сімоне Індзагі. У середині сезону 2022/2023 частина вболівальників "нерадзуррі" вимагала відставки президента клубу та відставки головного тренера, але зараз їхні голоси затихли.

Лукаку та Індзагі
Індзагі втішає Лукаку після поразки у фінал ЛЧ. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Індзагі не хоче йти

Сімоне Індзагі прийняв "Інтер" у 2021 році, замінивши Антоніо Конте, який зробив команду чемпіоном та посварився з керівництвом клубу. За два наступні роки "нерадзуррі" двічі виграли Кубок Італії та дійшли до фіналу Ліги чемпіонів-2023.

У Серії А команди справи йдуть не так добре. У сезоні 2021/2022 "Інтер" до останнього туру боровся за Скудетто з "Міланом", але зрештою відстав від команди Стефано Піолі на два очки. Через рік в Італії не було рівних "Наполі" Лучано Спаллетті. "Інтер" виборював друге місце з "Лаціо", але знову відстав від суперника на два очки й став третім.

Попри невдачі в чемпіонаті Італії, "Інтер" продовжить контракт із 47-річним Індзагі до літа 2025 року. Найближчими місяцями власники клубу посилять склад команди, щоб вона могла боротися за Скудетто наступного сезону.

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