Индзаги принял решение по поводу будущего в "Интере"

Симоне Индзаги наблюдает за игрой "Интера". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Финалист Лиги чемпионов "Интер" продолжит сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги. Руководство "нерадзурри" приняло решение доверить наставнику и дальше работать с командой.

В ближайшее время стороны продлят контракт, сообщает Football Italia.

Читайте также:

Владелец миланского "Интера" Стивен Чжан продолжает доверять главному тренеру команды Симоне Индзаги. В середине сезона 2022/2023 часть болельщиков "нерадзурри" требовали ухода президента клуба и отставки главного тренера, но сейчас их голоса затихли.

Индзаги утешает Лукаку после поражения в финал ЛЧ. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Индзаги не хочет уходить

Симоне Индзаги принял "Интер" в 2021 году, заменив Антонио Конте, который сделал команду чемпионом и поссорился с руководством клуба. За два следующих года "нерадзурри" дважды выиграли Кубок Италии и дошли до финала Лиги чемпионов-2023.

В Серии А у команды дела идут не так хорошо. В сезоне 2021/2022 "Интер" до последнего тура боролся за Скудетто с "Миланом", но в итоге отстал от команды Стефано Пиоли на два очка. Год спустя в Италии не было равных "Наполи" Лучано Спаллетти. "Интер" боролся за второе место с "Лацио", но снова отстал от соперника на два очка и стал третьим.

Несмотря на неудачи в чемпионате Италии, "Интер" продлит контракт с 47-летним Индзаги до лета 2025 года. В ближайшие месяцы владельцы клуба усилят состав команды, чтобы она могла бороться за Скудетто в следующем сезоне.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

Мирча Луческу уйдет из "Динамо": уже известно, какой клуб возглавит тренер.

"Реал" отдаст за Килиана Мбаппе целое состояние: "ПСЖ" готов продать форварда.

Хорват Лука Модрич решил, останется ли он в мадридском "Реале".

Джек Грилиш из "Манчестер Сити" напился и попал в скандал на Ибице.