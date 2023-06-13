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Индзаги принял решение по поводу будущего в "Интере"

13 июня 2023 15:07
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Индзаги принял решение по поводу будущего в "Интере"
Симоне Индзаги наблюдает за игрой "Интера". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Финалист Лиги чемпионов "Интер" продолжит сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги. Руководство "нерадзурри" приняло решение доверить наставнику и дальше работать с командой. 

В ближайшее время стороны продлят контракт, сообщает Football Italia

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Владелец миланского "Интера" Стивен Чжан продолжает доверять главному тренеру команды Симоне Индзаги. В середине сезона 2022/2023 часть болельщиков "нерадзурри" требовали ухода президента клуба и отставки главного тренера, но сейчас их голоса затихли. 

Лукаку и Индзаги
Индзаги утешает Лукаку после поражения в финал ЛЧ. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Индзаги не хочет уходить 

Симоне Индзаги принял "Интер" в 2021 году, заменив Антонио Конте, который сделал команду чемпионом и поссорился с руководством клуба. За два следующих года "нерадзурри" дважды выиграли Кубок Италии и дошли до финала Лиги чемпионов-2023. 

В Серии А у команды дела идут не так хорошо. В сезоне 2021/2022 "Интер" до последнего тура боролся за Скудетто с "Миланом", но в итоге отстал от команды Стефано Пиоли на два очка. Год спустя в Италии не было равных "Наполи" Лучано Спаллетти. "Интер" боролся за второе место с "Лацио", но снова отстал от соперника на два очка и стал третьим. 

Несмотря на неудачи в чемпионате Италии, "Интер" продлит контракт с 47-летним Индзаги до лета 2025 года. В ближайшие месяцы владельцы клуба усилят состав команды, чтобы она могла бороться за Скудетто в следующем сезоне. 

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