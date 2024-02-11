Індзагі звільнено з посади головного тренера клубу Серії А

Головний тренер Філіппо Індзагі. Фото: "Салернітана"

"Салернітана" з італійської Серії А залишилася без головного тренера. З обійманої посади був звільнений Філіппо Індзагі.

Про це повідомила пресслужба "Салернітани".

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"Салернітана" в поточному сезоні знову стала борцем за виживання, що спричинило відставку Індзагі.

У клубі подякували фахівцю за виконану роботу та побажали успіхів із майбутнім працевлаштуванням.

"Футбольний клуб "Салернітана" оголошує про звільнення пана Філіппо Індзагі з посади головного тренера першої команди. Клуб дякує йому за відданість і бажає успіхів у його професійній кар'єрі", — йдеться у повідомленні клубу.

Індзагі очолив "Салернітану" 10 жовтня 2023 року, прийшовши до клубу замість Паулу Соузи.

На цю мить клуб посідає 20 місце в Серії А і від рятівного 17 місця відстає на шість очок.

Філіппо Індзагі раніше тренував "Мілан", "Венецію", "Болонью", "Беневенто", "Брешію" та "Реджіну". З жодною командою більш ніж на два сезони він не затримувався.

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