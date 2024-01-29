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Дженоа викупить Маліновського у Марселя

29 січня 2024 22:58
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Агабекян Карен
редактор
Дженоа викупить Маліновського у Марселя
Руслан Маліновський у "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Генуезький "Дженоа", де грає український півзахисник Руслан Маліновський на правах оренди, потішить українського гравця. Вони вирішили здійснити повноцінний трансфер.

Загалом "Дженоа" та "Марсель" домовилися про два трансфери, повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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Руслан Маліновський. Фото: "Марсель"

Маліновський переходить на постійний контракт

За словами джерела, "Дженоа" вирішило викупити у "Марселя" не лише Маліновського, а й взяти в оренду із правом викупу Вітінью.

Сума викупу Маліновського становитиме 7 млн євро.

У поточному сезоні Руслан провів за "Дженоа" 21 матч у Серії А, а яких забив два м'ячі та зробив два асисти.

Щодо Вітіньї відомо, що його взяли в оренду до кінця сезону з можливістю викупу за 25 млн євро.

У поточному сезоні Вітінья у 27 матчах забив чотири голи і зробив три асисти.

Цього сезону Серії А "Дженоа" посідає 11-е місце і всього на п'ять очок відстає від зони єврокубків і на 8 балів від четвертого місця, що дає право вийти в Лігу чемпіонів.

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футбол
Дженоа
Футбол трансфери
Руслан Маліновський
Марсель

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