Дженоа выкупит Малиновского у Марселя

Руслан Малиновский в "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Генуэзский "Дженоа", где играет украинский полузащитник Руслан Малиновский на правах аренды, обрадует украинского игрока. Они решили совершить полноценный трансфер.

"Дженоа" и "Марсель" договорились о двух трансферах, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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По словам источника, "Дженоа" решило выкупить у "Марселя" не только Малиновского, но и взять в аренду с правом выкупа Витинью.

Сумма выкупа Малиновского составит 7 млн евро.

В текущем сезоне Руслан провел за "Дженоа" 21 матч в Серии А, а которых забил два мяча и сделал два ассиста.

Относительно Витиньи известно, что его взяли в аренду до конца сезона с возможностью выкупа за 25 млн евро.

В текущем сезоне Витинья в 27 матчах забил четыре гола и сделал три ассиста.

В текущем сезоне Серии А "Дженоа" занимает 11-е место и всего на пять очков отстает от зоны еврокубков и на 8 баллов от четвертого места, дающего право выйти в Лигу чемпионов.

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