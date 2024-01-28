Маліновський та Дженоа продовжили безпрограшну серію — яку оцінку отримав українець
Гравець збірної України Руслан Маліновський вийшов у старті в матчі Дженоа — Лечче та допоміг своїй команді набрати 3 очки. Він був активним, багато разів бив та отримав одну з найвищих оцінок.
Подробиці матчу Серії А в матеріалі Новини.LIVE.
Гості першими вийшли вперед. Хоча Крстович не реалізував пенальті на 18-й хвилині, через 10 хвилин він же вивів Лечче вперед.
👊 Vittoria in rimonta al Ferraris ❤️🔥— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 28, 2024
⚽️ Decidono Retegui ed Ekuban
⏹️ FT: #GenoaLecce 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HOiPviYB10
Але в другому таймі команда Джилардіно забила двічі. Відзначились Екубан та Ретегі. Таким чином Дженоа не програє вже 7 матчів, а в наступному турі зіграє проти Емполі.
Маліновський влучив у стійку
Маліновський записав на свій рахунок 5 ударів по воротах: 2 в першому таймі та 3 в другому та навіть влучив у стійку після рикошету.
За цей матч Маліновський отримав від Whoscored оцінку 7,0 та 7,2 від Sofascore.
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