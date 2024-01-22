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Маліновський знову найгірший у Дженоа — що пишуть в Італії про українця

22 січня 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський знову найгірший у Дженоа — що пишуть в Італії про українця
Руслан Маліновський під час атаки. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 21 туру італійської Серії А "Дженоа" на виїзді обіграла "Салернітану". Руслан Маліновський отримав найгіршу оцінку у складі генуезької команди.

В Італії критикують українця, але сподіваються на його досвід у кожному матчі, повідомляє портал Новини LIVE.

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Завдяки виїзній перемозі над "Салернітаною" (2:1) "Дженоа" піднялася на 11 місце у турнірній таблиці. Руслан Маліновський провів на полі весь матч і не відзначився результативними діями. Півзахисник отримав оцінку 6,3 від статистичного порталу WhoScored, і це виявився найгіршим балом серед усіх гравців генуезької команди.

Руслан Малиновський
Гравці "Дженоа" відзначають перемогу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Що в Італії пишуть про Маліновського

Думки вболівальників щодо гри 30-річного українця розділилися. Частина фанів вважає, що він уже став важливим футболістом основного складу "Дженоа" та продовжує прогресувати. Скептики вказують на те, що у Руслана Маліновського досі багато чого не виходить на полі.

Журналісти уникають критики щодо українського півзахисника. У виданні Tutto Mercato нагадали про те, що Маліновський дедалі частіше б'є по воротах суперника, а його ліва нога продовжує становити серйозну небезпеку для чужих голкіперів.

La Gazzetta dello Sport нагадала, що Руслан Маліновський намагається рідше самостійно завершувати атаки, але починає все частіше брати участь у командних діях. Гру українця називають "корисною" та чекають від нього продовження роботи над помилками.

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спорт
футбол
Дженоа
Серія А
Руслан Маліновський

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