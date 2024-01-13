Маліновський отримав найвищу оцінку та міг стати героєм матчу проти Торіно

Руслан Маліновський. Фото: Twitter/GenoaFC

Руслан Маліновський зіграв черговий непоганий матч за Дженоа. Українець міг двічі забивати у ворота Торіно та отримав найвищу оцінку у своїй команді.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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У Маліновського був найкращий момент в першому таймі. Мілінкович-Савіч здійснив гарний сейв після удару українця здалеку. У туринців мав момент Буонджорно.

У другому таймі в українського футболіста був ще один небезпечний шанс. Хавбек відстояв право пробити зі штрафного та зробив це дуже добре. Удар низом, з відскоком від газону, але Мілінкович-Савич виловив м'яч у ближньому кутку.

Взагалі Руслан провів дуже успішний матч. Вся гра господарів у центрі поля йшла через нього. Разом із Баделем він надійно переграв Річчі та Влашича, й залишив без належної підтримки пару форвардів Торіно.

Лідер за передачами та ударами

Українець став одним із лідерів за кількома важливими статистичними показниками. Малиновський віддав 50 передач з точністю 77%, серед них була одна ключова. Руслан найбільше бив по воротах серед усіх гравців на полі. Усі три його спроби з-за меж штрафного майданчика, двічі голкіперу довелося попрацювати, щоб врятувати від гола.

Також важливою є участь нашого Руслана в обороні – в його активі найбільше спроб відібрати м'яч (6, чотири успішні), одне перехоплення, половина виграних єдиноборств. Не дивно, що Малиновський став гравцем Дженоа із найвищою оцінкою від статистичних порталів — 7,3 від SofaScored та 6.8 від WhoScored.

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