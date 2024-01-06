Малиновский и Дженоа потеряли победу — какой балл получил украинец

Игроки Дженоа благодарят фанатов. Фото: Twitter/GenoaCFC

Руслан Малиновский без замен отыграл матч 19-го тура Серии А за "Дженоа" против "Болонье". Его команда была близка победе, но пропустила на последних секундах.

Украинец получил одну из самых низких отметок в матче, передает Новини.LIVE.

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Однако преимущество по владению мяча 71% на 29%. А также по ударам 21-3, из которых в плоскость 8-1 была на стороне хозяев.

Отыграться "Болонья" сумела на 90+5. С паса Салемакерса забил Де Сильвестри.

У Руслана три четверти точных пасов.

После завершения игры статистические порталы оценили игру Малиновского в 6,5 (sofascore) и 6,4 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался голкипер Мартинес, получивший 8,3 и 8,1 соответственно.

За все игровое время Малиновский отдал 76% точных передач, имел успех в 3 удачных обводках из десяти, выиграл 1 воздушное единоборство и в целом сделал 45 касаний мяча.

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