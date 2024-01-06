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Маліновський та Дженоа втратили перемогу — який бал отримав українець

6 січня 2024 11:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський та Дженоа втратили перемогу — який бал отримав українець
Гравці Дженоа дякують фанатам. Фото: Twitter/GenoaCFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Руслан Маліновський без замін відіграв матч 19-го туру Серії А за "Дженоа" проти "Болоньї". Його команда була близька до перемоги, але пропустила на останніх секундах.

Українець отримав одну з найнижчих оцінок в матчі, передає Новини.LIVE.

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Команда гравця збірної України грала у гостях проти одного з лідерів Чемпіонату Італії — "Болонья" іде на 5-те місце. Але саме гості відкрили рахунок на 20-й хвилині. Відзначився Гудмундссон.

Однак перевага за володінням м’яча 71% на 29%. А також за ударами 21-3, з яких в площину 8-1 була на стороні господарів.

Відігратися "Болонья" зуміла на 90+5. З паса Салемакерса забив Де Сільвестрі. 

У Руслана три чверті точних пасів

Після завершення гри статистичні портали оцінили гру Маліновського в 6,5 (sofascore) та 6,4 (whoscored). Найкращим в рейтингу команди українця виявився голкіпер Мартінес, він отримав 8,3 та 8,1 відповідно.

За весь ігровий час Маліновський віддав 76% точних передач, мав успіх у 3 вдалих обведеннях з десяти, виграв 1 повітряне єдиноборство та загалом зробив 45 дотиків до м'яча.

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