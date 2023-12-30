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Малиновский помог Дженоа отобрать очки у лидера Серии А

30 декабря 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский помог Дженоа отобрать очки у лидера Серии А
Интер сыграл вничью с Дженоа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Дженоа на домашнем поле сумел отобрать очки у миланского Интера. Украинский вингер Руслан Малиновский вышел на замену, а перед этим обратил внимание итальянцев на очередные страшные обстрелы россиянами Украины.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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В первом тайме команды обменялись опасными моментами, а открыли счет подопечные Индзаги перед перерывом после дальнего выстрела Бареллы и добивания от Арнаутовича.

В начале второго тайма Гудмундссон исполнил угловой, а румынский защитник Дрегушин головой сравнял счет.

Полчаса Руслана дали результат

Руслан Малиновский начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте. От аналитического портала Whoscored он получил самый низкий балл в своем коллективе 5,9. Но главное, что команда за это время не упустила. Высокую оценку получил вратаря Дженоа Мартинес 7,9.

Добавим, что накануне игры Руслан в своем твиттере обратил внимание итальянцев на события, происходившие 29 декабря в Украине, когда оккупанты выпустили сотни ракет по жилым домам, в результате чего погибли десятки украинцев.

"Откройте глаза", — написал Малиновский.

Интер продолжает возглавлять турнирную таблицу Чемпионата Италии, имея в своем активе на 5 очков больше, чем у Ювентуса, у которого есть матч в запасе. Дженоа занимает 13-ю позицию.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

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