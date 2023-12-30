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Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у лідера Серії А

30 грудня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у лідера Серії А
Інтер зіграв внічию з Дженоа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Дженоа на домашньому полі зумів відібрати очки у міланського Інтера. Український вінгер Руслан Маліновський вийшов на заміну, а перед цим звернув увагу італійців на чергові страшні обстріли росіянами України.

Подробиці поєдинку в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, а відкрили рахунок підопічні Індзагі перед перервою після дальнього пострілу Барелли та добивання від Арнаутовича.

На початку другого тайму Гудмундссон виконав кутовий, а румунський захисник Дрегушин головою зрівняв рахунок.

Півгодини Руслана дали результат

Руслан Маліновський розпочав матч на лаві для запасних та з'явився на полі на 61-й хвилині. Від аналітичного порталу Whoscored він отримав найнижчий бал у своєму колективі 5,9. Але головне, що команда за цей час не пропустила. Найвищу оцінку отримав воротаря Дженоа Мартінес 7,9.

Додамо, що напередодні гри Руслан у своєму твіттері звернув увагу італійців на події, які відбувались 29 грудня в Україні, коли окупанти випустили сотні ракет по житловим будинкам, внаслідок чого загинули десятки українців.

"Відкрийте очі", — написав Маліновський.

Інтер продовжує очолювати турнірну таблицю Чемпіонату Італії, маючи у своєму активі на 5 очок більше ніж у Ювентус, в якого є матч в запасі. Дженоа посідає 13 позицію.

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