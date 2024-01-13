Малиновский получил самую высокую оценку и мог стать героем матча против Торино

Руслан Малиновский. Фото: Twitter/GenoaFC

Руслан Малиновский сыграл очередной неплохой матч за Дженоа. Украинец мог дважды забивать в ворота "Торино" и получил самую высокую оценку в своей команде.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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У Малиновского был самый лучший момент в первом тайме. Милинкович-Савич совершил хороший сейв после удара украинца издалека. У туринцев был момент Буонджорно.

Во втором тайме у украинского футболиста был еще один опасный шанс. Хавбек отстоял право пробить со штрафного и сделал это очень хорошо. Удар низом с отскоком от газона, но Милинкович-Савич выловил мяч в ближнем углу.

Вообще Руслан провел очень успешный матч. Вся игра хозяев в центре поля шла через него. Вместе с Баделем он надежно переиграл Риччи и Влашича и оставил без должной поддержки пару форвардов "Торино".

Лидер по передачам и ударам

Украинец стал одним из лидеров по нескольким важным статистическим показателям. Малиновский отдал 50 передач с точностью 77%, в их числе была одна ключевая. Руслан больше всего бил по воротам среди всех игроков на поле. Все три его попытки из-за пределов штрафной, дважды голкиперу пришлось поработать, чтобы спасти от гола.

Также важно участие нашего Руслана в обороне — в его активе больше всего попыток отобрать мяч (шесть, четыре успешных), один перехват, половина выигранных единоборств. Неудивительно, что Малиновский стал игроком Дженоа с самой высокой оценкой статистических порталов — 7,3 от SofaScored и 6.8 от WhoScored.

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