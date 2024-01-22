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Малиновский снова худший у Дженоа — что пишут в Италии об украинце

22 января 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский снова худший у Дженоа — что пишут в Италии об украинце
Руслан Малиновский во время атаки. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде обыграла "Салернитану". Руслан Малиновский получил худшую оценку в составе генуэзской команды. 

В Италии критикуют украинца, но надеются на его опыт в каждом матче, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Благодаря выездной победе над "Салернитаной" (2:1) "Дженоа" поднялась на 11 место в турнирной таблице. Руслан Малиновский провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Полузащитник получил оценку 6,3 от статистического портала WhoScored, и это оказался худший балл среди все игроков генуэзской команды. 

Руслан Малиновский
Игроки "Дженоа" празднуют победу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Что в Италии пишут про Малиновского 

Мнения болельщиков относительно игры 30-летнего украинца разделились. Часть фанов считает, что он уже стал важным футболистом основного состава "Дженоа" и продолжает прогрессировать. Скептики указывают на то, что у Руслана Малиновского до сих пор многое не получается на поле. 

Журналисты избегают критики в отношении украинского полузащитника. В издании Tutto Mercato напомнили о том, что Малиновский все чаще бьет по воротам соперника, а его левая нога продолжает представлять серьезную опасность для чужих голкиперов. 

La Gazzetta dello Sport напомнила о том, что Руслан Малиновский старается реже самостоятельно завершать атаки, но начинает все чаще участвовать в командных действиях. Игру украинца называют "полезной" и ждут от него продолжения работы над ошибками. 

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спорт
футбол
Дженоа
Серия А
Руслан Малиновский

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