Малиновский снова худший у Дженоа — что пишут в Италии об украинце
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде обыграла "Салернитану". Руслан Малиновский получил худшую оценку в составе генуэзской команды.
В Италии критикуют украинца, но надеются на его опыт в каждом матче, сообщает портал Новини.LIVE.
Благодаря выездной победе над "Салернитаной" (2:1) "Дженоа" поднялась на 11 место в турнирной таблице. Руслан Малиновский провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Полузащитник получил оценку 6,3 от статистического портала WhoScored, и это оказался худший балл среди все игроков генуэзской команды.
Что в Италии пишут про Малиновского
Мнения болельщиков относительно игры 30-летнего украинца разделились. Часть фанов считает, что он уже стал важным футболистом основного состава "Дженоа" и продолжает прогрессировать. Скептики указывают на то, что у Руслана Малиновского до сих пор многое не получается на поле.
Журналисты избегают критики в отношении украинского полузащитника. В издании Tutto Mercato напомнили о том, что Малиновский все чаще бьет по воротам соперника, а его левая нога продолжает представлять серьезную опасность для чужих голкиперов.
La Gazzetta dello Sport напомнила о том, что Руслан Малиновский старается реже самостоятельно завершать атаки, но начинает все чаще участвовать в командных действиях. Игру украинца называют "полезной" и ждут от него продолжения работы над ошибками.
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