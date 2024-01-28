Малиновский и Дженоа продолжили беспроигрышную серию — какую оценку получил украинец
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский вышел в старте в матче Дженоа — Лечче и помог своей команде набрать 3 очка. Он был активным, много раз наносил удары и получил одну из самых высоких оценок.
Подробности матча Серии А в материале Новини.LIVE.
Гости первыми вышли вперед. Хотя Крстович не реализовал пенальти на 18-й минуте, через 10 минут он вывел Лечче вперед.
👊 Vittoria in rimonta al Ferraris ❤️🔥— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 28, 2024
⚽️ Decidono Retegui ed Ekuban
⏹️ FT: #GenoaLecce 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HOiPviYB10
Но во втором тайме команда Джилардино забила дважды. Отличились Экубан и Ретеги. Таким образом, Дженоа не проиграет уже 7 матчей, а в следующем туре сыграет против Эмполи.
Малиновский попал в штангу
Малиновский записал на свой счет 5 ударов по воротам: 2 — в первом тайме и 3 — во втором, и даже попал в штангу после рикошета.
За этот матч Малиновский получил от Whoscored отметку 7,0 и 7,2 от Sofascore.
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