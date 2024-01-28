Малиновский и Дженоа продолжили беспроигрышную серию — какую оценку получил украинец

Малиновский и Дженоа. Фото: Twitter/GenoFC

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский вышел в старте в матче Дженоа — Лечче и помог своей команде набрать 3 очка. Он был активным, много раз наносил удары и получил одну из самых высоких оценок.

Подробности матча Серии А в материале Новини.LIVE.

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Гости первыми вышли вперед. Хотя Крстович не реализовал пенальти на 18-й минуте, через 10 минут он вывел Лечче вперед.

👊 Vittoria in rimonta al Ferraris ❤️‍🔥



⚽️ Decidono Retegui ed Ekuban



⏹️ FT: #GenoaLecce 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HOiPviYB10 — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 28, 2024

Но во втором тайме команда Джилардино забила дважды. Отличились Экубан и Ретеги. Таким образом, Дженоа не проиграет уже 7 матчей, а в следующем туре сыграет против Эмполи.

Малиновский попал в штангу

Малиновский записал на свой счет 5 ударов по воротам: 2 — в первом тайме и 3 — во втором, и даже попал в штангу после рикошета.

За этот матч Малиновский получил от Whoscored отметку 7,0 и 7,2 от Sofascore.

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