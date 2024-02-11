Индзаги уволен с должности главного тренера клуба Серии А

Главный тренер Филиппо Индзаги. Фото: "Салернитана"

"Салернитана" из итальянской Серии А осталась без главного тренер. От занимаемой должности был освобожден Филиппо Индзаги.

Об этом сообщила пресс-служба "Салернитаны".

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Очередная тренерская неудача великого футболиста Индзаги

"Салернитана" в текущем сезоне снова стала борцом за выживание, что и повлекло отставание Индзаги.

В клубе поблагодарили специалиста за проделанную работу и пожелали успехов с будущим трудоустройством.

"Футбольный клуб "Салернитана" объявляет об освобождении г-на Филиппо Индзаги с поста главного тренера первой команды. Клуб благодарит его за преданность и желает успехов в его профессиональной карьере", — говорится в сообщении клуба.

Индзаги возглавил "Салернитану" 10 октября 2023 года, прийдя в клуб вместо Паулу Соузы.

На текущий момент клуб занимает 20-е место в Серии А и от спасительного 17-го места отстают на шесть очков.

Филиппо Индзаги ранее тренировал "Милан", "Венецию", "Болонью", "Беневенто", "Брешию" и "Реджину". Ни с одной командой более чем на два сезона он не задерживался.

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