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Индзаги уволен с должности главного тренера клуба Серии А

11 февраля 2024 15:35
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Агабекян Карен
редактор
Индзаги уволен с должности главного тренера клуба Серии А
Главный тренер Филиппо Индзаги. Фото: "Салернитана"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Салернитана" из итальянской Серии А осталась без главного тренер. От занимаемой должности был освобожден Филиппо Индзаги.

Об этом сообщила пресс-служба "Салернитаны".

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Филиппо Индзаги. Фото: "Салернитана"

Очередная тренерская неудача великого футболиста Индзаги

"Салернитана" в текущем сезоне снова стала борцом за выживание, что и повлекло отставание Индзаги.

В клубе поблагодарили специалиста за проделанную работу и пожелали успехов с будущим трудоустройством.

"Футбольный клуб "Салернитана" объявляет об освобождении г-на Филиппо Индзаги с поста главного тренера первой команды. Клуб благодарит его за преданность и желает успехов в его профессиональной карьере", — говорится в сообщении клуба.

Индзаги возглавил "Салернитану" 10 октября 2023 года, прийдя в клуб вместо Паулу Соузы.

На текущий момент клуб занимает 20-е место в Серии А и от спасительного 17-го места отстают на шесть очков.

Филиппо Индзаги ранее тренировал "Милан", "Венецию", "Болонью", "Беневенто", "Брешию" и "Реджину". Ни с одной командой более чем на два сезона он не задерживался.

Напомним, олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Украинский футболист принял российские гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.

футбол
Серия А
Салернитана
Филиппо Индзаги

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