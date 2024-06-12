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Інгулець відмовився від Любеновича та знайшов нового тренера

12 червня 2024 13:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Василь Кобін може очолити Інгулець замість Желька Любеновича
Тренер Желько Любенович під час матчу. Фото: УПЛ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк знайшов нового тренера для команди. Йдеться про колишнього наставника команди "Минай".

"Інгулець" запросить тренера з мінімальним досвідом роботи, повідомляє Ігор Бурбас.

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За підсумками сезону 2023/2024 "Інгулець" завоював право повернутися до української Прем'єр-ліги. Команда фінішувала на першому місці завдяки драматичній перемозі над "Карпатами" в останньому турі.

Василь Кобін очолить Інгулець
Василь Кобін спостерігає за грою команди. Фото: ФК "Минай"

Хто очолить "Інгулець"

Олександр Поворознюк відправив у відставку Владислава Лупашка, який вивів команду до УПЛ. Замість нього "Інгулець" міг очолити наставник "Миная" Желько Любенович. Однак пізніше цю інформацію в "Інгульці" спростували.

Новим наставником команди може стати 39-річний Василь Кобін. Його останнім досвідом роботи також був "Минай", з якого ексфутболіст збірної України пішов ще 2021 року. Останнім часом Кобін працює експертом на УПЛ ТБ.

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Олександр Поворознюк
тренер
футбол
Інгулець
спорт
УПЛ

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