Василь Кобін може очолити Інгулець замість Желька Любеновича

Тренер Желько Любенович під час матчу. Фото: УПЛ

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк знайшов нового тренера для команди. Йдеться про колишнього наставника команди "Минай".

"Інгулець" запросить тренера з мінімальним досвідом роботи, повідомляє Ігор Бурбас.

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За підсумками сезону 2023/2024 "Інгулець" завоював право повернутися до української Прем'єр-ліги. Команда фінішувала на першому місці завдяки драматичній перемозі над "Карпатами" в останньому турі.

Василь Кобін спостерігає за грою команди. Фото: ФК "Минай"

Хто очолить "Інгулець"

Олександр Поворознюк відправив у відставку Владислава Лупашка, який вивів команду до УПЛ. Замість нього "Інгулець" міг очолити наставник "Миная" Желько Любенович. Однак пізніше цю інформацію в "Інгульці" спростували.

Новим наставником команди може стати 39-річний Василь Кобін. Його останнім досвідом роботи також був "Минай", з якого ексфутболіст збірної України пішов ще 2021 року. Останнім часом Кобін працює експертом на УПЛ ТБ.

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