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Поровознюк пояснив, чому Інгулець запросив Любеновича

6 червня 2024 16:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Поворознюк розповів, чому запросив Любеновича в Інгулець
Желько Любенович став новим тренером "Інгульця". Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк розповів про плани команда наступного сезону. Він пояснив, чому вибрав Желько Любеновича новим головним тренером.

Колишній наставник "Інгульця" Владислав Лупашко обирає нову команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Інгулець" став переможцем сезону 2023/2024 у Першій лізі. В останньому матчі команда Владислава Лупашка обіграла "Карпати" та випередила львівську команду у турнірній таблиці. Але це не вберегло наставника від відставки.

Желько Любенович
Желько Любенович під час матчу. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Що Поворознюк сказав про Любеновича

Президент "Інгульця" Володимир Поворознюк розповів, що швидко домовився з 42-річним Желько Любеновичем про підписання контракту. Завданням колишнього наставника "Минаю" стане збереження прописки в елітному дивізіоні без перехідних матчів.

Поворознюк та Любенович обговорили комплектацію складу та інші робочі моменти. "Інгулець" не зможе підписати відомих футболістів цього літа, таке завдання відкладено на рік. Але клуб оновив екіпірування та купив новий автобус. Президент "Інгульця" швидко знайшов порозуміння з новим тренером.

"Я зустрічався з багатьма тренерами та зрозумів, що легше знайти молодого тренера з амбіціями й дати йому шанс. Добре, що я не помилився в Лупашку. Впевнений, і з новим тренером не помилився. Були певні переговори з Лавріненком, Кучуком, але ні до чого конкретного ми не прийшли", — розповів Поворознюк.

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Олександр Поворознюк
тренер
футбол
Інгулець
спорт
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