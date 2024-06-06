Поворознюк розповів, чому запросив Любеновича в Інгулець

Желько Любенович став новим тренером "Інгульця". Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк розповів про плани команда наступного сезону. Він пояснив, чому вибрав Желько Любеновича новим головним тренером.

Колишній наставник "Інгульця" Владислав Лупашко обирає нову команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

"Інгулець" став переможцем сезону 2023/2024 у Першій лізі. В останньому матчі команда Владислава Лупашка обіграла "Карпати" та випередила львівську команду у турнірній таблиці. Але це не вберегло наставника від відставки.

Желько Любенович під час матчу. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Що Поворознюк сказав про Любеновича

Президент "Інгульця" Володимир Поворознюк розповів, що швидко домовився з 42-річним Желько Любеновичем про підписання контракту. Завданням колишнього наставника "Минаю" стане збереження прописки в елітному дивізіоні без перехідних матчів.

Поворознюк та Любенович обговорили комплектацію складу та інші робочі моменти. "Інгулець" не зможе підписати відомих футболістів цього літа, таке завдання відкладено на рік. Але клуб оновив екіпірування та купив новий автобус. Президент "Інгульця" швидко знайшов порозуміння з новим тренером.

"Я зустрічався з багатьма тренерами та зрозумів, що легше знайти молодого тренера з амбіціями й дати йому шанс. Добре, що я не помилився в Лупашку. Впевнений, і з новим тренером не помилився. Були певні переговори з Лавріненком, Кучуком, але ні до чого конкретного ми не прийшли", — розповів Поворознюк.

Нагадаємо, Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті".

Лунін задумався про відхід з "Реала" після вигідної пропозиції від іншого клубу.

Лідер збірної України з футболу відмовився їхати на Олімпіаду до Парижа.

Польща — Україна — де і коли дивитися товариський матч.