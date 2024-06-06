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Поровознюк объяснил, почему Ингулец пригласил Любеновича

6 июня 2024 16:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Поворознюк рассказал, почему пригласил Любеновича в Ингулец
Желько Любенович стал новым тренером "Ингульца". Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о планах команда на следующий сезон. Он объяснил, почему выбрал Желько Любеновича новым главным тренером

Бывший наставник "Ингульца" Владислав Лупашко выбирает новую команду, сообщает официальный сайт клуба.  

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"Ингулец" стал победителем сезона 2023/2024 в Первой лиге. В последнем матче команда Владислава Лупашко обыграла "Карпаты" и опередила львовскую команду в турнирной таблице. Но это не уберегло наставника от отставки. 

Желько Любенович
Желько Любенович во время матча. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Что Поворознюк сказал о Любеновиче 

Президент "Ингульца" Владимир Поворознюк рассказал, что быстро договорился с 42-летним Желько Любеновичем о подписании контракта. Задачей бывшего наставника "Миная" станет сохранение прописки в элитном дивизионе без переходных матчей. 

Поворознюк и Любенович обсудили комплектацию состава и другие рабочие моменты. "Ингулец" не сможет подписать известных футболистов этим летом, такая задача отложена на год. Но клуб обновил экипировку и купил новый автобус. Президент "Ингульца" быстро нашел взаимопонимание с новым тренером. 

"Я встречался со многими тренерами и понял, что легче найти молодого тренера с амбициями и дать ему шанс. Хорошо, что я не ошибся в Лупашко. Уверен, и с новым тренером не прогадал. Были определенные переговоры с Лавриненко, Кучуком, но ни к чему конкретному мы не пришли", — рассказал Поворознюк. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Александр Поворознюк
тренер
футбол
Ингулец
спорт
УПЛ

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