Поворознюк рассказал, почему пригласил Любеновича в Ингулец

Желько Любенович стал новым тренером "Ингульца". Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о планах команда на следующий сезон. Он объяснил, почему выбрал Желько Любеновича новым главным тренером.

Бывший наставник "Ингульца" Владислав Лупашко выбирает новую команду, сообщает официальный сайт клуба.

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Желько Любенович во время матча. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Что Поворознюк сказал о Любеновиче

Президент "Ингульца" Владимир Поворознюк рассказал, что быстро договорился с 42-летним Желько Любеновичем о подписании контракта. Задачей бывшего наставника "Миная" станет сохранение прописки в элитном дивизионе без переходных матчей.

Поворознюк и Любенович обсудили комплектацию состава и другие рабочие моменты. "Ингулец" не сможет подписать известных футболистов этим летом, такая задача отложена на год. Но клуб обновил экипировку и купил новый автобус. Президент "Ингульца" быстро нашел взаимопонимание с новым тренером.

"Я встречался со многими тренерами и понял, что легче найти молодого тренера с амбициями и дать ему шанс. Хорошо, что я не ошибся в Лупашко. Уверен, и с новым тренером не прогадал. Были определенные переговоры с Лавриненко, Кучуком, но ни к чему конкретному мы не пришли", — рассказал Поворознюк.

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