Поворознюк рассказал, почему пригласил Любеновича в Ингулец

Поровознюк объяснил, почему Ингулец пригласил Любеновича
Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о планах команда на следующий сезон. Он объяснил, почему выбрал Желько Любеновича новым главным тренером.
Бывший наставник "Ингульца" Владислав Лупашко выбирает новую команду, сообщает официальный сайт клуба.
"Ингулец" стал победителем сезона 2023/2024 в Первой лиге. В последнем матче команда Владислава Лупашко обыграла "Карпаты" и опередила львовскую команду в турнирной таблице. Но это не уберегло наставника от отставки.
Что Поворознюк сказал о Любеновиче
Президент "Ингульца" Владимир Поворознюк рассказал, что быстро договорился с 42-летним Желько Любеновичем о подписании контракта. Задачей бывшего наставника "Миная" станет сохранение прописки в элитном дивизионе без переходных матчей.
Поворознюк и Любенович обсудили комплектацию состава и другие рабочие моменты. "Ингулец" не сможет подписать известных футболистов этим летом, такая задача отложена на год. Но клуб обновил экипировку и купил новый автобус. Президент "Ингульца" быстро нашел взаимопонимание с новым тренером.
"Я встречался со многими тренерами и понял, что легче найти молодого тренера с амбициями и дать ему шанс. Хорошо, что я не ошибся в Лупашко. Уверен, и с новым тренером не прогадал. Были определенные переговоры с Лавриненко, Кучуком, но ни к чему конкретному мы не пришли", — рассказал Поворознюк.
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