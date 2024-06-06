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Моуринью заработает в Фенербахче огромные деньги — журналисты узнали сумму

6 июня 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фенербахче заплатит Моуринью огромные деньги за два сезона
Жозе Моуринью на презентации в "Фенербахче". Фото: Reuters/Murad Sezer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" официально представил нового главного тренера. Им стал известный португальский специалист Жозе Моуринью, известный по работе с "Челси" и мадридским "Реалом". 

Моуринью уже дал пресс-конференцию в должности наставника "Фенербахче", сообщает TEAMtalk

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Жозе Моуринью подписал с турецким клубом контракт сроком на два сезона. За это время стамбульцы заплатят 61-летнему португальцу 21 млн евро. В случае досрочного увольнения "Фенербахче" будет обязан віплатить тренеру неустойку в размере еще 6 млн евро. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью во время встречи с болельщиками. Фото: Reuters/Umit Bektas

Трансферные планы Моуринью 

Португальский специалист уже заявил о том, что собирается усилить состав турецкой команды. Он хочет пригласить в Стамбул атакующего полузащитника Сон Хын Мина, с которым работал в английском "Тоттенхэме". Контракт корейского футболиста с лондонцами действует до лета 2025 года. "Фенербахче" уже готовит предложение по игроку. 

Также в Турцию может переехать опытный защитник "Порту" Пепе, который является самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов. Он покинет "драконов" на правах свободного агента. 

По итогам сезона 2023/2024 "Фенербахче" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

тренер
футбол
Жозе Моуринью
спорт
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Фенербахче

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