Фенербахче заплатить Моурінью величезні гроші за два сезони

Жозе Моурінью на презентації у "Фенербахче". Фото: Reuters/Murad Sezer

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" офіційно презентував нового головного тренера. Ним став відомий португальський фахівець Жозе Моурінью, відомий по роботі з "Челсі" та мадридським "Реалом".

Моурінью вже дав пресконференцію на посаді наставника "Фенербахче", повідомляє TEAMtalk.

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Жозе Моурінью підписав із турецьким клубом контракт терміном на два сезони. За цей час стамбульці заплатять 61-річному португальцю 21 млн євро. У разі дострокового звільнення "Фенербахче" буде зобов'язаний виплатити тренеру неустойку у розмірі ще 6 млн євро.

Жозе Моурінью під час зустрічі з уболівальниками. Фото: Reuters/Umit Bektas

Трансферні плани Моурінью

Португальський фахівець уже заявив про те, що має намір посилити склад турецької команди. Він хоче запросити до Стамбула атакувального півзахисника Сон Хин Міна, з яким працював в англійському "Тоттенгемі". Контракт корейського футболіста із лондонцями діє до літа 2025 року. "Фенербахче" вже готує пропозицію щодо гравця.

Також до Туреччини може переїхати досвідчений захисник "Порту" Пепе, який є найбільш віковим автором голу у Лізі чемпіонів. Він залишить "драконів" на правах вільного агента.

За підсумками сезону 2023/2024 "Фенербахче" посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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