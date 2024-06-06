Фенербахче заплатить Моурінью величезні гроші за два сезони

Моурінью заробить у Фенербахче величезні гроші — журналісти дізналися суму
Турецький футбольний клуб "Фенербахче" офіційно презентував нового головного тренера. Ним став відомий португальський фахівець Жозе Моурінью, відомий по роботі з "Челсі" та мадридським "Реалом".
Моурінью вже дав пресконференцію на посаді наставника "Фенербахче", повідомляє TEAMtalk.
Жозе Моурінью підписав із турецьким клубом контракт терміном на два сезони. За цей час стамбульці заплатять 61-річному португальцю 21 млн євро. У разі дострокового звільнення "Фенербахче" буде зобов'язаний виплатити тренеру неустойку у розмірі ще 6 млн євро.
Трансферні плани Моурінью
Португальський фахівець уже заявив про те, що має намір посилити склад турецької команди. Він хоче запросити до Стамбула атакувального півзахисника Сон Хин Міна, з яким працював в англійському "Тоттенгемі". Контракт корейського футболіста із лондонцями діє до літа 2025 року. "Фенербахче" вже готує пропозицію щодо гравця.
Також до Туреччини може переїхати досвідчений захисник "Порту" Пепе, який є найбільш віковим автором голу у Лізі чемпіонів. Він залишить "драконів" на правах вільного агента.
За підсумками сезону 2023/2024 "Фенербахче" посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
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