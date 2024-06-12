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Ингулец отказался от Любеновича и нашел нового тренера

12 июня 2024 13:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Василий Кобин может возглавить Ингулец вместо Желько Любеновича
Тренер Желько Любенович во время матча. Фото: УПЛ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк нашел нового тренера для команды. Речь идет про бывшего наставника команды "Минай".

"Ингулец" пригласит тренера с минимальным опытом работы, сообщает Игорь Бурбас

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По итогам сезона 2023/2024 "Ингулец" завоевал право вернуться в украинскую Премьер-лигу. Команда финишировала на первом месте благодаря драматической победе над "Карпатами" в последнем туре. 

Василий Кобин возглавит Ингулец
Василий Кобин наблюдает за игрой команды. Фото: ФК "Минай" 

Кто возглавит "Ингулец" 

Александр Поворознюк отправил в отставку Владислава Лупашко, который вывел команду в УПЛ. Вместо него "Ингулец" мог возглавить наставник "Миная" Желько Любенович. Однако позже эту информацию в "Ингульце" опровергли. 

Новым наставником команды может стать 39-летний Василий Кобин. Его последним опытом работы тоже был "Минай", из которого экс-футболист сборной Украины ушел еще в 2021 году. В последнее время Кобин работает экспертом на УПЛ ТБ. 

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Александр Поворознюк
тренер
футбол
Ингулец
спорт
УПЛ

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