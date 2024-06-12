Василий Кобин может возглавить Ингулец вместо Желько Любеновича

Ингулец отказался от Любеновича и нашел нового тренера
Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк нашел нового тренера для команды. Речь идет про бывшего наставника команды "Минай".
"Ингулец" пригласит тренера с минимальным опытом работы, сообщает Игорь Бурбас.
По итогам сезона 2023/2024 "Ингулец" завоевал право вернуться в украинскую Премьер-лигу. Команда финишировала на первом месте благодаря драматической победе над "Карпатами" в последнем туре.
Кто возглавит "Ингулец"
Александр Поворознюк отправил в отставку Владислава Лупашко, который вывел команду в УПЛ. Вместо него "Ингулец" мог возглавить наставник "Миная" Желько Любенович. Однако позже эту информацию в "Ингульце" опровергли.
Новым наставником команды может стать 39-летний Василий Кобин. Его последним опытом работы тоже был "Минай", из которого экс-футболист сборной Украины ушел еще в 2021 году. В последнее время Кобин работает экспертом на УПЛ ТБ.
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