Василий Кобин может возглавить Ингулец вместо Желько Любеновича

Тренер Желько Любенович во время матча. Фото: УПЛ

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк нашел нового тренера для команды. Речь идет про бывшего наставника команды "Минай".

"Ингулец" пригласит тренера с минимальным опытом работы, сообщает Игорь Бурбас.

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Василий Кобин наблюдает за игрой команды. Фото: ФК "Минай"

Кто возглавит "Ингулец"

Александр Поворознюк отправил в отставку Владислава Лупашко, который вывел команду в УПЛ. Вместо него "Ингулец" мог возглавить наставник "Миная" Желько Любенович. Однако позже эту информацию в "Ингульце" опровергли.

Новым наставником команды может стать 39-летний Василий Кобин. Его последним опытом работы тоже был "Минай", из которого экс-футболист сборной Украины ушел еще в 2021 году. В последнее время Кобин работает экспертом на УПЛ ТБ.

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