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Іноуе нокаутував суперника і знову став абсолютним чемпіоном

26 грудня 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Іноуе нокаутував суперника і знову став абсолютним чемпіоном
Японський боксер Наоя Іноуе. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Токіо відбулося велике боксерське шоу, яке очолив бій одного з найкращих боксерів сучасності Наої Іноуе. Суперником японського "Монстра" став філіппінець Марлон Тапалес.

Перемогу очікувано святкував Іноуе, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Іноуе почав активно працювати по супернику з першого раунду. Кілька разів Наоя дуже сильно влучав по опоненту.

Тапалес включився до роботи у третьому раунді, коли йому дозволили бути активним. У четвертій трихвилинці філіппінець також добре показував себе до розміну ударами, в якому Іноуе його потряс.

Потім боксери показали яскраве видовище із безліччю розмінів ударами. Однак переможцем у цих епізодах був Наоя, адже його удари були потужнішіми.

У десятому раунді після комбінації Іноуе філіппінець опустився на коліно і не зміг підвестися через втому.

Підсумок бою: перемога Іноуе технічним нокаутом у десятому раунді.

Перемога зробила Іноуе абсолютним чемпіоном у другій ваговій категорії. Також він став другим після Теренса Кроуфорда абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах за доби чотирьох поясів WBC, WBA, IBF, WBO.

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